Locais de prova do Vestibular das Fatecs serão divulgados nesta tarde

Foto: Roberto Sungi

Informação estará disponível para consulta na área do candidato do site vestibular.fatec.sp.gov.br, partir das 17 horas; prova será aplicada no dia 12 de janeiro, em todas as regiões do Estado de São Paulo

‌A partir das 17 horas desta sexta-feira (3), o candidato do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) pode conferir o local em que fará a prova que dá acesso às vagas do primeiro semestre de 2025. A informação estará disponível na Área do Candidato do site vestibular.fatec.sp.gov.br. A consulta é de inteira responsabilidade do participante.

O exame do Vestibular das Fatecs será realizado no dia 12 de janeiro, às 13 horas. Os portões dos locais de prova serão abertos ao meio-dia e fechados às 13 horas, pontualmente. Os candidatos terão 5 horas para fazer a avaliação.

Comum a todos os cursos, a prova terá uma redação e 54 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas. Para o dia de prova, o candidato deve estar atento às seguintes orientações:

Conferir o endereço do local de prova, o número de inscrição no processo seletivo e chegar com uma hora de antecedência onde fará o exame;

Levar um documento de identidade com foto, caneta preta ou azul, lápis e borracha;

Permanecer na sala até, no mínimo, as 15h30.

Neste Vestibular das Fatecs, a novidade para o dia de avaliações é a implementação da identificação por biometria digital e facial, somada à apresentação do documento de identidade. A etapa faz parte dos processos adotados pela banca organizadora, Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), para garantir segurança e lisura na aplicação do exame.

Na internet é possível consultar a Portaria e o Manual do Candidato, que detalham as normas do Vestibular das Fatecs.

Candidato terá 5 horas para fazer uma redação e responder a 54 questões de múltipla escolha