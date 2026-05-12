Cultura Rock celebra 16 anos com show especial nesta quinta-feira em Artur Nogueira

Evento acontece nesta quinta-feira (14), na Réplica da Estação, com apresentação especial da banda Black Zeppelin em tributo ao Led Zeppelin e Black Sabbath

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura, promove nesta quinta-feira (14), a partir das 20h, mais uma edição do Cultura Rock, em clima de celebração pelos 16 anos do evento. O encontro acontece na Réplica da Estação e contará com uma apresentação especial da banda Black Zeppelin.

Pela primeira vez na história do Cultura Rock, uma única banda fará um tributo completo a dois gigantes do rock mundial: Led Zeppelin e Black Sabbath. O show será dividido em dois momentos, levando ao público clássicos que marcaram gerações e ajudaram a consolidar a força do rock internacional.

Desenvolvido por um grupo de amigos apaixonados pelo gênero, o Cultura Rock acontece tradicionalmente na segunda quinta-feira de cada mês e conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura. Ao longo dos anos, o evento se tornou referência entre os amantes do rock na região, reunindo músicos, famílias e admiradores da boa música.

Black Zeppelin

A Black Zeppelin nasceu da paixão por duas das maiores lendas do rock: Black Sabbath e Led Zeppelin. Mais do que uma simples banda tributo, o projeto surgiu da necessidade criativa de unir, em um único espetáculo, os hinos que marcaram gerações e proporcionar uma experiência inesquecível para os fãs – intensa, fiel e repleta de energia.

Com um setlist cuidadosamente selecionado, a Black Zeppelin transita entre o peso sombrio e poderoso do Sabbath e a atmosfera visceral e inovadora do Zeppelin. Cada apresentação é uma verdadeira celebração da era de ouro do rock, onde timbres autênticos, efeitos meticulosamente recriados e uma sonoridade impecável se unem para reviver a magia dessas duas bandas icônicas.

Mais do que ouvir, o público sente. Cada acorde, cada batida, cada solo transporta a plateia diretamente para os anos 70, em uma jornada musical onde o passado se torna presente com uma intensidade única. A Black Zeppelin não apenas presta homenagem, ela faz história acontecer novamente, no palco.