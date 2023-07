Cursos gratuitos oferecidos pela Arcos Dorados preparam jovens para o mercado de trabalho em TI

Mesmo sendo uma das áreas mais promissoras, o setor de Tecnologia da Informação ainda sofre com a falta de profissionais qualificados

Muitas vagas de emprego e poucos profissionais especializados. Não parece, mas é uma realidade, principalmente para cargos em que é necessária a especialização em alguma área de tecnologia. Segundo um levantamento da Brasscom, (Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação), apesar dos desafios globais no mercado de TI, o Brasil ainda sofre com o déficit de profissionais especializados na área.

A Arcos Dorados, franquia que opera a rede McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, promove a MCampus Comunidade, uma plataforma educacional que disponibiliza 14 cursos profissionalizantes de forma online e totalmente gratuita a toda a sociedade. Entre os conteúdos, estão nove capacitações na área de Tecnologia, incluindo habilidades entre as mais requisitadas no mercado de trabalho atualmente. As inscrições para os cursos estão abertas e qualquer pessoa acima de 16 anos pode participar, basta acessar o site.

Esse ano, o LinkedIn divulgou uma lista das carreiras com demanda crescente no Brasil, de acordo com os dados coletados pela plataforma nos últimos cinco anos e, entre as mais procuradas, está a área de tecnologia. Vagas de Especialista em Cibersegurança, por exemplo, aparece em segundo lugar nesse estudo. Essa especialização está entre os cursos de TI oferecidos na MCampus Comunidade, criados em parceria com a CISCO, uma das empresas tecnológicas mais importantes do mundo. São eles:

– Tecnologia e Inovação

– Gerenciamento de ameaças cibernéticas – Governança da cibersegurança e desenvolvimento de competências para gerir ameaças.

– Conceitos básicos de redes – informações sobre o funcionamento de redes.

– Defesa de redes – Como monitorar e proteger a rede, avaliando alertas de segurança.

– Endereçamento de rede e solução básica de problemas – Como melhorar o conhecimento sobre redes e explorar os próximos passos para uma carreira em tecnologia.

– Fundamentos do Python 1 – Conceitos fundamentais de programação e desenvolvimento de competências de codificação com a linguagem de programação Python.

– Dispositivos de rede e configuração inicial – Introdução ao trabalho em rede e desenvolvimento de competências essenciais.

– Começando com o Cisco packet tracer – Conhecimentos básicos da versão mais recente desta poderosa ferramenta de simulação de redes.

– Introdução à cibersegurança – Imersão no mundo da cibersegurança, considerada a carreira do futuro.

– Segurança de endpoint – como proteger as redes da forma mais segura possível.

Todos os cursos são independentes, sem ordem específica nem quantidade limite por pessoa e estão disponíveis em espanhol e português. Depois de sua realização, será enviado um certificado reconhecendo o treinamento recebido, que contribuirá para destacar as habilidades em futuras buscas de emprego.

A MCampus Comunidade foi criada a partir do compromisso da Arcos Dorados com o desenvolvimento e a valorização do jovem, temática importante em sua estratégia socioambiental, a Receita do Futuro. A companhia é uma das maiores empregadoras de jovens da América Latina e Caribe: 60% dos funcionários têm até 24 anos. No Brasil, esse número sobe para 62% e muitos estão em sua primeira experiência formal profissional.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.300 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 95.000 funcionários (dados de 31/03/2023). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com