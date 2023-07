Cursos técnicos do Ceprocamp têm 31 vagas remanescentes para o segundo semestre

As vagas serão preenchidas por ordem de chegada, a partir desta segunda-feira, 17 de julho, das 9h às 19h

O Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp), por meio da Fundação Municipal para a Educação Comunitária.

Os candidatos podem se dirigir ao Ceprocamp Prefeito Antônio da Costa Santos, na Avenida 20 de Novembro, nº 145, no Centro (ao lado da Estação Cultura), a partir desta segunda-feira, dia 17 de julho, das 9h às 19h, para realizar a matrícula.

As vagas remanescentes estão publicadas no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp e são abertas a qualquer

interessado. O preenchimento dessas vagas será realizado por ordem de chegada.

No ato da matrícula, serão exigidos documentos pessoais (CPF e RG, original e cópia), comprovante de endereço (original e cópia), documento de escolaridade (original e cópia), certidão de nascimento ou casamento (original e cópia), uma foto 3×4 recente e indicar um endereço eletrônico (e-mail) válido. Matrículas de menores de 18 anos deverão ser feitas pelo pai, mãe ou responsável legal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3231-3650 ou pelo WhatsApp (19) 99802-2423.

Critérios

Para ingresso em um dos cursos técnicos, o candidato deverá estar cursando, em 2023, o 2º ano do Ensino Médio Regular, o 2º termo do Ensino Médio/EJA, ou ter concluído o Ensino Médio. Além disso, deve possuir a idade mínima (16 anos) para todos os cursos. As aulas começam em 24 de julho.

Os cursos serão ministrados no Ceprocamp Centro.