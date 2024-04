Curta-metragem “Sempre o Mesmo” terá exibição no feriado de 1º de maio, no MIS Campinas

O curta-metragem “Sempre o Mesmo” escrito por Arnon Hochman, dirigido por João Folharini e produzido pela Habitante Filmes, produtora campineira, terá exibição de pré-estreia no Museu da Imagem e do Som de Campinas (MIS), na quarta-feira, dia 1º de maio, às 19h30, com entrada gratuita. O projeto é realizado com o patrocínio da Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC 2022 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

No dia da pré-estreia, além da exibição do curta, haverá a presença de membros da equipe para um bate-papo após a exibição. As filmagens foram realizadas em Joaquim Egídio e contaram com uma equipe majoritariamente formada por profissionais do interior paulista. O curta apresenta uma história comovente sobre memória, identidade e família.

Sinopse “Sempre o Mesmo”

Alberto (interpretado por Ton Crivelaro) é um senhor de 75 anos que luta contra o Alzheimer. Ele vive com seu filho Sérgio (Marcelo Argenta), que o ajuda nas tarefas domésticas e em seus exercícios de preservação da memória. Através de antigos documentos e fitas VHS, Alberto faz mais do que acessar lembranças. Ele se abre a reflexões sobre seu comportamento e sua personalidade, eventualmente compreendendo algo capaz de mudar a perspectiva de toda a sua vida. Algo que agora parece óbvio, mas que ele aprenderá novamente todos os dias.

Serviço

Curta-metragem “Sempre o Mesmo”

Data: 01/05/2024 (quarta-feira)

Horário: 19h30

Local: Museu da Imagem e do Som de Campinas (MIS)

Endereço: rua Regente Feijó, 859, Centro, Campinas

Entrada gratuita