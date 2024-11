CVT abre inscrições para curso gratuito de qualificação em Elétrica

A Prefeitura de Itapira, por meio do CVT (Centro de Valorização do Trabalho), está com inscrições abertas para o curso gratuito de qualificação profissional em Elétrica. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e a empresa Riciluca Elétrica Ltda., com o objetivo de oferecer qualificação para quem busca a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

As inscrições estarão abertas a partir da próxima quinta-feira, 21 de novembro, e poderão ser realizadas até o dia 25 de novembro no CVT, localizado na esquina da Rua Saldanha Marinho com a Avenida Rio Branco, no prédio do Campus I da UNIESI. O atendimento será das 8h às 16h. Para se inscrever, os interessados devem ser residentes de Itapira, ter mais de 18 anos, ensino médio completo e estar em busca de sua primeira oportunidade de trabalho. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e a CTPS digital.

O curso será realizado no CVT, com início previsto para 2 de dezembro, e ocorrerá às segundas, terças e quartas-feiras, das 18h às 21h. A carga horária total do curso é de aproximadamente 290 horas, distribuídas entre os seguintes módulos:

Eletricidade Básica: 50 horas

Instalações Elétricas: 60 horas

Comandos Elétricos: 80 a 100 horas

Inversores de Frequência e Chave de Partida (Soft Starter): 40 horas

O curso tem duração estimada de 8 meses, e ao final, os alunos receberão certificação de qualificação profissional, desde que cumpram uma frequência mínima de 75% e participem das provas.

Serão oferecidas 15 vagas, preenchidas por ordem de chegada. Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na área de elétrica e fortalecer o currículo profissional.