DAE orienta e pede uso consciente de água no período de estiagem

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através do Departamento de Água e Esgoto (DAE), pede a colaboração e a atenção da população possense quanto ao uso consciente da água neste período de estiagem. São características desta época do ano o ar seco, a poeira, o vento e pouca chuva.

Para evitar que os níveis dos reservatórios fiquem abaixo do esperado, é necessário que iniciemos uma ação preventiva de economia e uso consciente da água em nosso cotidiano. Para colaborar, é fácil! Confira dez dicas que podem fazer a diferença:

Junte as roupas antes de lavar na máquina ou no tanque. Evite lavar uma ou duas peças por vez e aproveite a água do enxágue para lavar o quintal ou a calçada.

Tome banhos rápidos e, ao se ensaboar, feche o registro. Além disso, evite depilar-se ou barbear-se embaixo do chuveiro aberto.

Ao escovar os dentes, feche a torneira e, ao enxaguar a boca, utilize um copo com água.

Três segundos são suficientes no acionamento da válvula da descarga e evite jogar objetos como papel e pontas de cigarro dentro do vaso porque, além provocar entupimento, necessitam de mais água para escoar.

Para quem tem lava-louças, utilize-a com capacidade máxima, isso faz com que se use seis vezes menos água. Desta forma, a economia pode chegar até 97 litros por lavagem. Por exemplo, lavar a louça à mão, com a torneira aberta por 15 minutos, consome 117 litros de água. Enquanto isso, usando a máquina, o consumo é de apenas 20 litros.

Para quem não usa máquina de lavar, o ideal é ensaboar toda a louça com a torneira fechada antes de enxaguar.

Retire os alimentos congelados do refrigerador com antecedência, evite usar água corrente para diminuir o tempo de descongelamento.

Para a limpeza do quintal, troque mangueira pela vassoura. Se for necessário que o mesmo seja lavado, reaproveite a água da máquina de lavar roupa para esta área.

Use o regador para molhar as plantas e jardins e opte por fazer de manhã ou à noite, quando a evaporação da água é menor.

Evite lavar o carro. Caso o faça, não lave carros com mangueira. Opte por baldes com água e pano.