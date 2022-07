DAE realiza desentupimento de bueiros no bairro Bela Vista

Profissionais do DAE realizaram na noite deste sábado, 9, por volta das 19h, o desentupimento de dois bueiros localizados no bairro Bela Vista. Os bueiros estavam vazando muito, o que acabava por gerar transtornos para a população, mas prontamente a equipe do DAE foi até o local e solucionou o problema.

Já na manhã deste domingo, 10, a caixa padrão de uma residência no Jardim Progresso estava com vazamento. Mais uma vez os trabalhadores do DAE resolveram o caso realizando a manutenção necessária.