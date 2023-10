Daiane Mello assume liderança da Promoção Social de Artur Nogueira

Formada em Direito e com carreira política, Daiane se diz animada e vislumbra novos projetos

Daiane Mello é a nova secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Artur Nogueira. O anúncio foi feito pelo prefeito Lucas Sia (PSD) durante o concurso da Rainha da Expo Artur 2023, no último sábado (30). Daiane assume o cargo após a saída de Amarildo Boer, que passou a liderar a pasta da Saúde.

Daiane é natural de Santa Fé do Sul (SP), e reside em Artur Nogueira há 16 anos. A trajetória dela na política começou em 2020, quando concorreu como vice-prefeita na cidade, demonstrando desde então comprometimento com o desenvolvimento do município e o bem-estar da população. Em 2022, ela conquistou o reconhecimento dos nogueirenses ao ser a segunda candidata a deputada federal mais votada em Artur Nogueira.

A paixão de Daiane Mello pelo serviço público a levou ao cargo de secretária de Assistência e Desenvolvimento Social. Ela traz consigo uma formação em Direito, além de uma profunda conexão com a comunidade nogueirense.

“Agradeço ao prefeito Lucas Sia (PSD) pelo convite, e me comprometo a trabalhar em prol do crescimento e progresso da nossa amada Artur Nogueira”, disse.

Na nova função, Daiane está determinada a aplicar os conhecimentos e experiência para melhorar ainda mais a qualidade de vida dos nogueirenses, colaborando para um município mais inclusivo e acolhedor para todos.