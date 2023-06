Daniel Kelemen é o representante AutoForce na pista neste fim de semana pela Copa Truck em Londrina

Piloto disputa a etapa dupla na categoria Super Truck nos dias 3 e 4 de junho na pista paranaense

O piloto Daniel Kelemen será o único representante da AutoForce, martech brasileira, nas pistas pelo país neste final de semana. Com etapa dupla da Copa Truck, a cidade de Londrina (PR) vai receber as etapas 3 e 4 da temporada dos brutos. No sábado (3) e no domingo (4), o Autódromo Ayrton Senna será o palco de quatro corridas no mesmo final de semana – o primeiro encontro da categoria neste formato em 2023. Kelemen acelera o Novo Actros #45 da ASG Motorsport/Mercedes-Benz.

A estratégia de Kelemen para as duas provas é ser consistente e não correr “riscos desnecessários” para somar o maior número possível de pontos. O piloto foi ao pódio pela primeira vez na temporada na segunda corrida em Interlagos, com um quinto lugar, e ocupar a 12ª posição no ranking do campeonato.

“A expectativa para o final de semana é terminar as quatro corridas e tentar pontuar o máximo que der, evitando entrar em confusão e não ser tão agressivo quanto eu fui nas outras duas etapas. O meu objetivo agora é somar pontos para o campeonato. Se eu conseguir fazer provas limpas, automaticamente vou conseguir somar pontos e conseguir um espaço para subir na tabela. Então não tem muito segredo, precisamos fazer um final de semana de quatro corridas bem conservadoras. É um final de semana puxado, serão quatro corridas, duas no sábado e duas no domingo. Então tem que ter bastante cabeça para poder preservar o caminhão também para as corridas de domingo”, disse o piloto do #45.

A previsão do tempo indica que o fim de semana da corrida será ensolarado, com temperaturas variando entre 13 e 25° C para os dois dias de corrida. O Autódromo Ayrton Senna, inaugurado em 1992, conta com extensão de 3.146 metros e dez curvas.

A programação do evento começa na sexta-feira (2) com três sessões de treinos livres ao longo do dia. No sábado (3), a classificação da terceira etapa acontece às 8h20 e as duas corridas (uma na sequência da outra) a partir das 14h50. No domingo (4) o formato se repete, com classificação às 8h30 e as corridas a partir das 12h35.

Programação da etapa dupla em Londrina (PR)

Sexta-feira, 2 de junho

10h05 – Copa Truck – Treino Livre 1

13h05 – Copa Truck – Treino Livre 2

16h00 – Copa Truck – Treino Livre 3

Sábado, 3 de junho

08h00 – Copa Truck – Warm Up

08h20 – Copa Truck – Classificação Super

09h00 – Copa Truck – Classificação Pro

14h50 – Copa Truck – Corrida 1

15h25 – Copa Truck – Corrida 2

16h15 – Visitação aos Boxes

Domingo, 4 de junho

08h10 – Copa Truck – Warm Up

08h30 – Copa Truck – Classificação Super

09h10 – Copa Truck – Classificação Pro

10h00 – Visitação aos Boxes

12h35 – Copa Truck – Corrida 3

13h10 – Copa Truck – Corrida 4

