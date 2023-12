David Nogueira promete o melhor do piseiro nesta sexta em Artur Nogueira

Show promovido pela Prefeitura terá início às 20h, na Praça da Fonte / Coreto

Os amantes do piseiro e do sertanejo têm um encontro marcado com David Nogueira, nesta sexta-feira (22), na Praça da Fonte / Coreto, a partir das 20h.

O show integra a programação especial “Natal Encantado no Berço da Amizade”, promovida pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura & Turismo.

CONFIRA OS ÚLTIMOS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO

Despedida do Papai Noel

22 de dezembro

19h às 21h

Réplica da Estação

Show com David Nogueira

22 de dezembro

20h

Praça da Fonte / Coreto

Virada de ano / Réveillon

Show com Paloma Custódio e DJ Bruno Henry

31 de dezembro

A partir das 22h

Praça da Fonte / Coreto