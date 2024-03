De Olho nos Rios realiza oficina de ‘Monitoramento da Qualidade da Água’ para moradores de Campinas

Mobilizar e capacitar a comunidade para fazer a gestão dos recursos naturais locais é um dos principais objetivos do Projeto De Olho nos Rios e, neste sentido, realizamos mais uma oficina em parceria com a Conexão “De Olho no Rio Atibaia” em Carlos Gomes – Campinas. Nesta segunda oficina, o tema foi ‘Monitoramento da Qualidade da Água’, em um belo cenário margeado pelo Rio Atibaia, objeto de estudo desta atividade onde os participantes puderam compartilhar experiências e conhecimento sobre os problemas, desafios e propostas para melhorar a qualidade ambiental desse curso d´água tão importante para milhares de pessoas.

“Realizamos a coleta da água em diferentes pontos do Rio Atibaia e, posteriormente, analisamos alguns parâmetros sensoriais para monitorar e avaliar a qualidade da água, em que os próprios moradores possam fazer utilizando materiais simples como filtro de café e garrafas pet. É uma água que está no cotidiano dessas pessoas, abastecendo casas e comércios, por isso é muito importante que estes agentes ambientais estejam cientes de como ela está atualmente”, comenta Aline Guerrera, bióloga e educadora ambiental do Projeto.

DE OLHO NOS RIOS

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da vida selvagem, visando promover a participação da comunidade na gestão de recursos hídricos.

O projeto funciona nos 12 municípios que cobrem as bacias dos rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.