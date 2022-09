De volta ao município, o passeio ciclístico inicia às 9h e deve reunir cerca de 1,5 mil participantes

Pedala Tour 2022 em Salto. Crédito: Neander Heringer

Neste domingo (04/09): Pedala Tour 2022 acontece em Amparo

O Pedala Tour, tradicional passeio ciclístico patrocinado pela Ypê,

está de volta a Amparo (SP). A edição 2022 acontecerá neste domingo

(04/09), com início às 9h, e pretende reunir cerca de 1,5 mil

participantes. O evento, destinado à toda família, vai percorrer um

trajeto de 10 quilômetros pelas ruas e avenidas do município, com

saída e chegada na Praça Pádua Salles.

A concentração será na Praça Pádua Salles, a partir das 6h, na

Arena Pedala. Uma aula coletiva de alongamento está marcada para

acontecer às 8h45, antes da saída do passeio.

Durante todo o trajeto, os participantes serão acompanhados por um mini

trio elétrico que promete agitar o evento. As vias estarão devidamente

fechadas e sinalizadas e ciclistas guias acompanharão os participantes,

garantindo uma atividade segura para toda a família.

O Pedala Tour é uma realização do Governo Federal, por meio da

Secretaria Especial de Esportes, do Ministério da Cidadania, e tem como

proponente o Paulínia Racing Bicicross. O evento tem o apoio da

Prefeitura de Amparo e patrocínio master da Ypê, com apoio da Gelco.

A primeira edição do evento em Amparo foi realizada em 2017 e reuniu

cerca de 2,5 mil participantes.

Saúde

No loca do evento, estarão disponíveis serviços de saúde como

aferição de pressão e glicemia (glicose), orientação para treinos,

avaliação corporal e bioimpedância. O espaço também contará com

posto médico e ambulância de plantão para emergências.

Todos os cuidados com as regras sanitárias devido à pandemia serão

respeitados, seguindo o protocolo da Prefeitura local.

Conscientização

O Pedala Tour 2022 tem como objetivo incentivar a prática de

exercícios físicos e hábitos que resultem em bem-estar e melhorias na

qualidade de vida dos participantes, associando o esporte ao lazer e ao

entretenimento saudável.

O evento também tem como foco conscientizar os cidadãos quanto ao uso

da bicicleta como meio de transporte, lazer e esporte sustentável, que

não gera poluição.

Informações

Mais informações no site www.pedalatour.com.br [1]. No caso de

dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a organização do

evento pelas redes sociais: Instagram @pedalatour e Facebook @pedalatour

