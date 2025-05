Debate Público sobre pedágios no Circuito das Águas terá presença de deputados

O Parlamento da Região do Circuito das Águas Paulista tem confirmada a presença de sete deputados estaduais para participar do Debate Público sobre a Instalação de Pedágios que acontecerá no próximo dia 15 de maio, às 10h30 horas, na Câmara Municipal de Serra Negra.

Mobilizados contra o processo de concessão de rodovias por parte do Governo do Estado de São Paulo que prevê, além da modernização da infraestrutura, a cobrança de pedágios na região, vereadores do Circuito das Águas receberão os deputados Carlos Giannazi (PSOL), Guilherme Cortez (PSOL), Paulo Reis (PT), Professora Bebel (PT), Rafa Zimbaldi (Cidadania), Simão Pedro (PT) e Vitor Rodrigues – Vitão do Cachorrão (Republicanos).

O objetivo é discutir o projeto e definir medidas em benefício de uma população de mais de 300 mil habitantes, em 15 cidades. “Queremos ser ouvidos. Todo o projeto foi imposto sem consultas. Inclusive, não tivemos audiência pública aqui na nossa região. Mesmo que o governador dê continuidade, que se atente e adote mudanças para que impacto seja menor em nossa população, como isenção, descontos e redução de tarifas”, avaliou a presidente do Parlamento, vereadora Bárbara Regiani Magaldi (de Serra Negra).

O vice-presidente do Mesa, vereador Antonio Fantini (de Amparo), ressaltou que o debate será imparcial e apartidário. “É preciso valorizar a união dos vereadores, dos municípios, em prol do futuro da região. Por isso é importante a presença de cada cidadão, de cada autoridade”, declarou.

Além dos deputados, no Debate Público estarão presentes vereadores, prefeitos e lideranças de cidades que não apoiam a adoção dos pedágios.

Dúvidas podem ser esclarecidas no e-mail: pcareg019@gmail.com.