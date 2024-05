Décima edição da Festa Italiana em Amparo celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil e traz música e gastronomia

A cidade de Amparo está prestes a sediar um dos eventos mais aguardados do ano, a décima edição da Festa Italiana, que acontecerá de 31 de maio a 2 de junho no palco Hugo Baradel, localizado na Praça Pádua Salles. Organizado pela Prefeitura da Estância de Amparo, Circolo Italiano di Amparo e Circuito das Águas Paulista, a iniciativa é parte integrante do calendário estadual de celebrações em comemoração aos 150 anos da imigração italiana em São Paulo.

A festa é uma oportunidade para os amantes da culinária e cultura italiana. Durante os três dias de evento, os visitantes terão a chance de degustar deliciosas massas e apreciar bons vinhos, tudo isso enquanto desfrutam de apresentações musicais emocionantes.

A programação musical conta com uma variedade de atrações, começando na sexta-feira, 31 de maio, às 19h30, com a abertura da praça de alimentação e a apresentação de “Voce d’Italia e Convidados”.

No sábado, 1º de junho, as festividades começam às 12h com a participação do renomado Quarteto de Cordas da Escola das Artes, culminando com o espetáculo musical italiano “Tributo Eros Ramazzotti”.

No último dia da festa, domingo, 2 de junho, a diversão começa novamente às 12h com o grupo Canzone D’Italia. Para o encerramento, haverá a participação especial de Tony Angeli, um dos mais aclamados cantores da música italiana no Brasil, com quase 50 anos de carreira. Angeli irá emocionar o público com seus grandes sucessos, como “O Mio Signore”, “Amore Scusami” e “Caruso”, entre outros.

A entrada para a Festa Italiana é gratuita. Não perca esta oportunidade de celebrar a rica herança italiana e desfrutar de momentos inesquecíveis de gastronomia e música.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA X FESTA ITALIANA

DIA 31 DE MAIO (SEXTA-FEIRA)

MÚSICA: VOCE D’ITÁLIA

HORÁRIO: 19H30

PALCO DA RÁDIO – HUGO BARADEL

A PARTIR DAS 18H00 PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

DIA 01 DE JUNHO (SÁBADO)

MÚSICA: QUARTETO DE CORDAS DA ESCOLA DAS ARTES

HORÁRIO: 12H

PALCO DA RÁDIO – HUGO BARADEL

MÚSICA: LUCELY LEMOS

HORÁRIO: 15H30

PALCO DA RÁDIO – HUGO BARADEL

MÚSICA: SOUL IN JAZZ ITALIAN

HORÁRIO: 17H30

PALCO DA RÁDIO – HUGO BARADEL – ITINERANTE

MÚSICA: SHOW MUSICAL ITALIANO – “TRIBUTO EROS RAMAZZOTTI”

HORÁRIO: 20H30

PALCO DA RÁDIO – HUGO BARADEL

DIA 02 DE JUNHO (DOMINGO)

MÚSICA: CANZONE D’ITÁLIA

HORÁRIO: 12H

PALCO DA RÁDIO – HUGO BARADEL

CIRCOLO ITALIANO DI AMPARO “TOMBOLA”

HORÁRIO: 14H30

PALCO DA RÁDIO – HUGO BARADEL

MÚSICA: SHOW COM TONY ANGELI

HORÁRIO: 20H30

PALCO DA RÁDIO – HUGO BARADEL

BARRACAS TÍPICAS DAS 11H ÀS 22H NO FINAL DE SEMANA