Decisão de terceiro lugar contará com o futsal amparense, em busca de um resultado inédito na competição

O futsal da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo, disputa no sábado, 1º de julho, um resultado inédito na Taça EPTV de Futsal.

Às 10 horas, no Centro Esportivo do Trabalhador João Baptista de Campos Cintra, o time amparense enfrenta Iracemápolis, na decisão de terceiro lugar da competição.

Na quarta-feira, 28, Amparo foi até Jaguariúna, para a disputa das semifinais, contra Campinas. O adversário, representado pelo Pulo do Gato, uma das referências do futsal da região acabou levando a melhor por 4 a 0.

O outro finalista é Valinhos. A equipe bateu Iracemápolis, por 4 a 2. A final da competição também acontece em Amparo, às 14h45, com transmissão ao vivo pela EPTV Campinas de ge.globo.com/campinas

Na ocasião, a organizadora do evento realiza as premiações coletivas e individuais da competição.