Decreto suspende feiras livres em Jaguariúna

O Decreto Municipal nº 4.150, assinado pelo prefeito Gustavo Reis e publicado em 18 de março, suspendeu a realização de feiras livres em Jaguariúna. Como uma série de outras medidas já adotadas pela Prefeitura, a determinação também tem o objetivo de evitar aglomerações de pessoas e, com isso, reduzir as chances de transmissão do coronavírus.

A principal feira da cidade ocorre aos sábados, na praça Umbelina Bueno, no Centro de Jaguariúna.

A medida é válida durante o período de vigência do decreto, que prevê uma série ações de enfrentamento, prevenção e combate ao coronavírus.