Dedetização nas Unidades de Saúde de Santo Antônio de Posse: Prevenção e Controle de Pragas

Da Redação

Fotos Prefeitura Nunicipal

Prefeitura Municipal Investe na Saúde da Comunidade com Ação de Dedetização

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Saúde, reafirmou seu compromisso com a saúde e bem-estar da comunidade no último sábado, 19 de agosto, ao realizar uma operação abrangente de dedetização em todas as unidades de saúde do município. Esta iniciativa visa promover o controle e prevenção de pragas, tendo um efeito imediato sobre baratas, escorpiões, aranhas, ratos e outros insetos, além de contribuir eficazmente no combate ao mosquito da dengue.

A dedetização é uma medida essencial para manter o ambiente de cuidados de saúde seguro e livre de ameaças causadas por previsões, que podem representar riscos significativos à saúde dos pacientes, funcionários e visitantes das unidades de saúde. Neste contexto, a ação da Prefeitura assume um papel fundamental na promoção da qualidade do atendimento e na prevenção de doenças transmitidas por vetores.

A ação realizada pela Prefeitura de Santo Antônio de Posse não só visa eliminar as práticas plausíveis já apresentadas, mas também implementa medidas preventivas para evitar futuras infestações. Além disso, a dedetização tem um impacto direto na redução da incidência de doenças transmitidas por vetores, como dengue, zika e chikungunya, fortalecendo assim as estratégias de saúde pública no combate a essas enfermidades.