Defesa Civil de Campinas é referência para municípios brasileiros e do Exterior

Crédito: Divulgação

Semana começou com eventos de duas universidades, encontros com outros hubs de resiliência e inclusive a Iniciativa Construindo Cidades Resilientes das Nações Unidas

A Defesa Civil de Campinas deu sequência nesta terça-feira, 3 de outubro, a uma série de atividades que começaram no início da semana com palestras para universidades e reuniões com hubs de resiliência da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes das Nações Unidas. A pauta desta terça, foi um encontro presencial com outro centro de resiliência brasileiro, do Sul do Brasil. Bruno Beltrame, coordenador de Resiliência e Redes da Prefeitura de Porto Alegre esteve em Campinas para conhecer o trabalho da Defesa Civil.

A visita teve o objetivo de trocar experiências e discutir o desenvolvimento de futuras parcerias. Uma das propostas é que o hub de Porto Alegre participe do grupo de estudos e estratégias de resiliência do hub de Campinas e do Centro de Pesquisas e Desastres (Ceped) da Unicamp. Acompanharam a reunião a articuladora da Saúde no Comitê da Cidade Resiliente, Priscilla Pegoraro; a coordenadora de Fiscalização de Alimentos, Anne Dutra; a mediadora do Scorecard de Inclusão de Pessoas com Deficiência, Lucilaina Teles de Paula, da Defesa Civil; e Ana Márcia Zamboni, servidora da Defesa Civil e apoiadora do Scorecard.

Campinas já havia recebido a visita de uma representante da Coordenação, em 20 de setembro. Após a visita, que teve o objetivo de realizar uma aproximação inicial entre as duas cidades, foi possível estabelecer contato para um novo encontro com o coordenador, oficialmente o primeiro com outro centro de resiliência brasileiro.

Porto Alegre tornou-se, em agosto deste ano, hub de resiliência da iniciativa Construindo Cidades Resilientes das Nações Unidas, passando a integrar o grupo de cidades brasileiras, do qual Campinas é pioneira, com o título. Cidades resilientes são as que investem e adotam políticas públicas de redução de riscos e desastres e auxiliam outras que estão no mesmo caminho.

Congresso médico na Unicamp no domingo

As palestras começaram ainda no domingo, 1º dia de outubro. O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, ministrou uma aula sobre a atuação da Defesa Civil em Desastres dentro do XXXII Congresso Médico Acadêmico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) no Módulo de Cuidado Multidisciplinar em Saúde. Já na segunda-feira, 2 de outubro, o diretor abordou a aplicação de ferramentas para a elaboração do Plano Local de Resiliência em palestra virtual para alunos da Especialização Cidades Resilientes a Desastres da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

De acordo com o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, a cidade de Campinas tem sido muito requisitada para trocar experiências tanto na área de Defesa Civil quanto em ações de resiliência. “Esse é o compromisso assumido pelo município na Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) das Nações Unidas”.

Centros de resiliência do Brasil, Américas e Caribe

Também no início da semana, houve dois encontros com hubs de resiliência da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes das Nações Unidas. O primeiro, na segunda-feira, 2 de outubro, foi virtual, partindo da Cidade do México e teve o objetivo de impulsionar a agenda de trabalho conjunto entre os centros de resiliência nas Américas e no Caribe.

A coordenadora de Fiscalização da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Heloísa Fagundes, participou junto com Furtado. O Brasil foi representado por Campinas e por Salvador. Participaram também as cidades do México e de Bogotá, Capital da Colômbia. O evento foi virtual.