Delícias de Páscoa: Prefeitura e Fundo Social abrem inscrições para oficinas com ‘Confeiteira dos Famosos’

A Prefeitura e o Fundo Social de Holambra iniciam na próxima terça-feira, dia 28 de março, as inscrições para duas oficinas gratuitas de doces de Páscoa com a confeiteira Gislaine Rodrigues, popular nas redes sociais por atender personalidades como Ana Hickmann e Chitãozinho, da dupla com Xororó. O prazo segue até o dia 30, com vagas limitadas a 20 pessoas por turma.

Podem participar moradores da cidade, homens e mulheres, com idade superior a 14 anos. Interessados devem buscar a sede do Departamento Municipal de Promoção Social, na Rua Solidagos, 99, das 9h às 11h e das 13h às 16h. As aulas, por sua vez, acontecem nos dias 3 e 4 de abril, das 18h às 20h30, no Salão da Terceira Idade. A primeira delas será sobre “Sobremesas para a Páscoa”. A segunda, sobre “Ovos de Páscoa de colher”.

O objetivo da ação, segundo a primeira-dama e presidente voluntária do Fundo Social, Yvonne Schouten Capato, é oferecer aos participantes a oportunidade de aprender confeitaria com enfoque em doces de consumo comum no período de Páscoa, seja para produção doméstica ou para aproveitar a data para empreender e ganhar um dinheiro extra.

“Teremos uma professora qualificada e com trabalho reconhecido. Isso valoriza o curso e proporciona aos holambrenses uma experiência diferenciada”, avalia. “É uma chance de aprender na prática e de transformar, quem sabe, conhecimento em renda nesta Páscoa, que está logo aí”.