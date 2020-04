Departamento de Agricultura e Conselho de Desenvolvimento Rural iniciam “Campanha de Combate as Queimadas” em Pedreira

A Prefeitura de Pedreira através de seu Departamento de Agricultura e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural iniciou a “Campanha de Combate as Queimadas”, nas propriedades rurais, com o objetivo de evitar problemas no período de estiagem.

Em documento expedido pelo Departamento Municipal de Agricultura e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, os proprietários rurais devem atender as práticas adequadas para manter os pastos baixos, as divisas das propriedades com aceiros adequados e as estradas internas da propriedade em condições de trafego para eventuais sinistros. “Lembrando que em caso de desleixo dos proprietários, e acontecendo eventos desta natureza, isso poderá ser caracterizado como Crime Ambiental e o proprietário poderá responder Civil e Criminalmente”, destaca Luis Marcelo Ricieri Pierini do Departamento de Agricultura.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente alerta a população que denuncie aqueles que colocam fogo em pastagens, áreas públicas e terrenos. “A Brigada de Emergência vem atendendo diariamente ocorrências de fogo em vários pontos da cidade, colocando em risco a vida de pessoas, residências e patrimônios públicos”, destacam os técnicos da Secretaria Municipal.

As principais causas de incêndios são: bitucas de cigarro lançadas em rodovias; Queima não controlada em pastos e canaviais; Rompimento de cabos de alta tensão; Fogueiras; Queima de lixo; Queda de balões e descuido humano.