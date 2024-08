Departamento de Finanças e Contabilidade de Holambra passa a disponibilizar novo serviço on-line

O Departamento de Finanças e Contabilidade da Prefeitura de Holambra passou a disponibilizar esta semana mais um serviço de forma gratuita no portal do governo: o de emissão de boleto do Imposto de Transmisão de Bens e imóveis urbanos (ITBI) nos cartórios. O acesso é feito por meio do site www.holambra.sp.gov.br, na aba Serviços / IPTU e Tributos Municipais.

” Esse serviço será realizado agora em sua totalidade no cartório, onde é feito um cadastro e o envio, também de forma on-line, dos documentos solicitados”, explicou o economista e diretor municipal de Finanças e Contabilidade, Rodolfo Silva Pinto. “De imediato é liberada a emissão do boleto para pagamento, o que irá agilizar todo o processo. Vale lembrar que essa facilidade é válida para imóveis urbanos”, falou.

Até então, o serviço era solicitado via e-mail ou presencialmente por meio do Setor de Protocolo.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3802-8000 nos ramais 242 ou 244.