Depois de perder toda a família, mãe transforma dor em inspiração para empreender

História de superação evidencia como a maternidade e o empreendedorismo vêm criando novas oportunidades de renda no país

O comércio brasileiro projeta movimentar cerca de R$ 14,37 bilhões no Dia das Mães de 2026, com crescimento estimado de 1,9% em relação ao ano anterior, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Para além do impacto econômico, a data também revela histórias de mulheres que encontraram no empreendedorismo uma forma de reconstruir a própria vida.

A trajetória de Fernanda Estevão é uma dessas histórias e não passa ilesa pela dor. Grávida do primeiro filho, ela enfrentou uma tragédia que mudaria completamente o rumo da sua vida: perdeu toda a família em um acidente de carro. Sem rede de apoio, precisou aprender a seguir em frente em meio a um dos cenários mais difíceis que alguém pode enfrentar.

“Ninguém sai ileso de um trauma assim. A gente é forçado a visitar lugares internos que poucos vão conhecer. E, a partir daí, o que fazer com essa dor passa a ser uma escolha diária”, conta.

Foi nesse processo que o artesanato deixou de ser apenas uma lembrança da infância influenciada pela mãe, que bordava, costurava e pintava, e passou a ser um caminho possível. O reencontro aconteceu ainda durante a gestação, enquanto preparava as lembrancinhas de maternidade. Em meio à delicadeza daquele momento, surgiu também um desejo claro. “Eu me lembro de estar recortando um pedacinho de papel e pensar: meu Deus, como eu queria viver disso”, conta.

A decisão não foi simples. Sem rede de apoio, Fernanda precisou escolher entre seguir uma carreira fora de casa ou assumir integralmente a maternidade. “Eu optei por priorizar o lugar onde eu era insubstituível”, explica.

A escolha, que poderia significar uma pausa profissional, acabou se transformando em um novo começo. Em 2016, surgiu a Santa Ideia, inicialmente de forma despretensiosa, a partir da criação de moldes e peças personalizadas. Com o tempo, o projeto cresceu, ganhou alcance nas redes sociais e se consolidou como uma referência em papelaria criativa, reunindo milhares de seguidores no Brasil e também no exterior.

Foi nesse momento de crescimento que a tecnologia passou a desempenhar um papel decisivo na operação do negócio. Com o uso das ferramentas da Cricut, Fernanda conseguiu elevar o padrão de acabamento das peças, ganhar produtividade e profissionalizar a produção, mantendo a essência artesanal, mas com escala e consistência.

Mais do que vender produtos, Fernanda passou a ensinar outras mulheres a transformar criatividade em renda. “Eu escolhi continuar escrevendo uma história bonita. E, de alguma forma, tudo o que eu faço hoje carrega esse significado”, comenta Fernanda.

Ao longo dessa jornada, o acesso a ferramentas de personalização e tecnologia foi essencial para dar escala ao trabalho e ampliar possibilidades criativas, acompanhando um movimento cada vez mais presente no país, o de mulheres que transformam habilidades manuais em negócios sustentáveis.

Para Vinicius Gonçalves, gerente da Cricut no Brasil, histórias como a de Fernanda mostram como a criatividade pode ser um instrumento de transformação real. “Quando a gente fala de personalização, está falando de significado. Cada peça carrega uma história, uma intenção. O que vemos hoje é um número crescente de mulheres que conseguem transformar momentos pessoais, muitas vezes difíceis, em negócios que geram renda e conexão”, encerra Vinícius.

Sobre a Cricut®️

Cricut nasceu para ajudar as pessoas a levarem vidas criativas a partir do desenvolvimento de ferramentas para tornar projetos DIY (faça você mesmo) bonitos, divertidos e fáceis. A empresa americana oferece soluções domésticas que ajudam a criar e personalizar os mais diferentes produtos, potencializando a economia criativa, a expressão e a conexão entre as pessoas. As máquinas de corte Cricut são controladas por um aplicativo simples e intuitivo, transformando a maneira como a sociedade pensa o artesanato e o design.

Presente no Brasil desde 2021, a Cricut oferece equipamentos que unem a alta tecnologia à qualidade. As máquinas de corte e prensas térmicas, grandes aliadas na criação e personalização de diversos projetos, são as preferidas por artesãos, designers, educadores e empreendedores devido a precisão, a rapidez e a adaptabilidade aos mais diversos materiais de sua plataforma inteligente.