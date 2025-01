Deputado Barros Munhoz Visita Santo Antônio de Posse e Renova Compromisso com o Município

Na tarde de 24 de janeiro, o deputado estadual Barros Munhoz esteve em Santo Antônio de Posse para uma reunião com o prefeito Ricardo Cortez, na Prefeitura Municipal. O encontro contou também com a presença do vice-prefeito, da primeira-dama, do presidente da Câmara, demais vereadores e colaboradores da administração pública.

Durante a reunião, o prefeito Ricardo Cortez divulgou que a Prefeitura enfrenta um débito de R$ 17 milhões em pagamentos à vista, o que praticamente reduz a zero o poder de investimento do município. Diante desse cenário, Cortez reforçou a importância do apoio do deputado junto ao Governo Estadual para a viabilização de novos projetos que possam impulsionar o desenvolvimento local. Entre os pedidos feitos ao deputado, destacam-se: R$ 400 mil para aquisição de equipamentos para os serviços públicos, R$ 2 milhões para obras voltadas à saúde e R$ 1 milhão para a construção de galerias de águas pluviais.

Barros Munhoz, reconhecido por sua atuação de décadas em benefício do município, já trouxe diversas benfeitorias para Santo Antônio de Posse, incluindo verbas destinadas a obras de infraestrutura, saúde e educação. Durante a visita, ele destacou seu compromisso de continuar trabalhando pela cidade e reafirmou sua pré-candidatura nas próximas eleições estaduais.

Em suas palavras, Munhoz agradeceu pela confiança depositada nele ao longo dos anos e afirmou: “Sinto-me emocionado por este momento e renovo meu compromisso com Santo Antônio de Posse. Continuarei buscando recursos e promovendo melhorias para beneficiar a população e o crescimento da região.”

A administração municipal agradeceu pela parceria de longa data e pelo comprometimento do deputado em trazer recursos e promover o progresso do município. A visita fortalece os laços entre Barros Munhoz e a cidade, apontando para um futuro de cooperação e novos investimentos.