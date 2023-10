Desafios de startups busca soluções para controle de nematoides e mensuração de dados foliares

■ AgroStart realiza Greatest Challenges para fomentar projetos inovadores

■ A proposta é impulsionar a colaboração no setor agrícola

O AgroStart, plataforma de inovação aberta da Divisão de Soluções para Agricultura da BASF, apresenta dois desafios globais à comunidade de startups, cientistas e empreendedores. O objetivo é cocriar por meios inovadores para combater alguns importantes obstáculos que os agricultores têm atualmente, como o controle de nematoides e mensuração de dados foliares.

O Greatest Challenges está aberto para participantes do Brasil e da América Latina e a inscrição pode ser feita até 30 de novembro. “Estamos vivendo um momento de virada na agricultura, onde a inovação é essencial para garantir que possamos atender às necessidades dos agricultores e das gerações futuras”, explica Mirella Lisboa, gerente de Inovação Aberta e da plataforma AgroStart para a América Latina da BASF. “Com estes desafios buscamos encontrar as mentes mais criativas e visionárias que possam nos ajudar a revolucionar a forma como enfrentamos os desafios agrícolas fundamentais.”

Os nematoides, pequenos organismos parasitas do solo, continuam a ameaçar as colheitas em todo o mundo. De acordo com uma pesquisa divulgada em 2022 pela Sociedade Brasileira de Nematologia, os prejuízos decorrentes da ação de nematoides na soja giram em torno de R$27,70 bilhões, ao somar diversos cultivos o valor é de R$65 bilhões, e a projeção estimada é que alcance R$870 bilhões em 10 anos.

Um outro fator é a mensuração de dados foliares. Otimizar a medição do comprimento das folhas é essencial para determinar o ciclo de desenvolvimento das plantas. Porém, esse processo requer a avaliação de muitas plantas, frequentemente, o que gera um volume massivo de dados e de trabalho manual. Isso limita a eficiência, produtividade e a quantidade de plantas que podem ser avaliadas.

“A agricultura é desafiadora e a Divisão de Soluções para Agricultura da BASF está sempre buscando inovação, desta forma o AgroStart é a ponte para aproximar a indústria do empreendedor, visando levar melhores soluções aos agricultores”, salienta Henry Sakane, gerente sênior de Excelência Digital da América Latina da BASF.

Além dos desafios específicos de controle de nematoides e coleta de dados foliares, o AgroStart mantém uma porta aberta para todas as ideias que possam contribuir para a agricultura de maneiras inovadoras. As startups latino-americanas podem se inscrever neste link: https://agriculture.basf.com/global/en/innovations-for-agriculture/agrostart/challenges.html

AgroStart Talks

O AgroStart também criou um evento voltado para startups do agronegócio compartilharem casos de sucesso e criarem laços significativos com os times da BASF e os empreendedores. O AgroStart Talks é um encontro trimestral onde startups realizam apresentações de seus projetos para um grupo formado por colaboradores da BASF Agro, empresas convidadas e startups que já são parceiras do programa de inovação aberta da companhia.

Entre os temas discutidos estão: avanço da agricultura digital, soluções financeiras, pesquisa e desenvolvimento, sustentabilidade ambiental, experiência do cliente, tecnologias emergentes e dados. Na edição inaugural, realizada em setembro, participaram as startups Shooju, IMBR Agro, Pix Force, Biti9 e Imagem Geosistemas que apresentaram suas soluções destacando o potencial promissor das tecnologias para o agronegócio.

