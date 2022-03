Descubra os cinco erros mais comuns na hora de lavar roupas brancas

Se as suas roupas brancas têm prazo de validade, é possível que esteja cometendo algum erro na hora de lavar ou secar as peças. Você sabia que é possível misturar cores diferentes na hora de colocar na máquina e que são os alvejantes que podem estragar o tecido? O CEO da rede de lavanderias self-service, Lavô, Angelo Max Donaton, indicou alguns enganos fáceis de serem evitados, mas que garantem ótimos resultados.

Cortar a etiqueta: Assim que tiram as peças da sacola, muitas pessoas cortam a etiqueta. Não há problema nenhum nisso, desde que as informações sobre a peça sejam guardadas em algum lugar. Para garantir o sucesso da missão roupas brancas é importante seguir as instruções da etiqueta. Os símbolos vão indicar o que pode ser feito na hora da lavagem para não danificar as peças. Por exemplo, a água quente ajuda a remover algumas manchas, mas pode estragar determinados tecidos.

Usar alvejante demais – Se as manchas do verão passado permanecem nas peças, não caia na tentação de utilizar alvejantes à base de cloro. A água sanitária, por exemplo, apesar de popular, também não é indicada porque pode danificar a fibra do tecido.

Achar que lavanderia é luxo – Até pouco tempo atrás, as lavanderias eram sim um serviço caro. Em alguns casos, o valor pago pela lavagem era praticamente o preço da peça, mas isso mudou. No Brasil inteiro existem lavanderias self-service que democratizaram a oferta. Para comparar, na maior rede de lavanderia de autoatendimento do Brasil, a Lavô, dá para lavar ou secar as roupas por cerca de R$ 14,00. O resultado final impressiona graças aos produtos profissionais e hipoalergênicos utilizados, que deixam a roupa branca e com cheirinho de nova.

Peças brancas e coloridas – Este não é exatamente um erro, já que realmente separar as peças brancas e coloridas é um bom método para não correr o risco de manchas. No entanto, para quem busca praticidade, ou possui poucas peças brancas e não quer realizar duas lavagens, existem no mercado lenços antimanchas que são colocados junto com as roupas na máquina e evitam a transferência de cor.

Lavar corretamente e guardar errado – As peças brancas mancham fácil, por isso, na hora de voltar ao guarda-roupa, utilize sacos de TNT ou outro tipo de tecido que permita a ventilação da peça, assim, evita o acúmulo de pó e também o mofo. Com isso, as roupas brancas permanecem com aparência de novas o ano inteiro.