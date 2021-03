Desentendimento sobre instalação de lixeira causa duas mortes e dois feridos em Artur Nogueira

Um desentendimento sobre a instalação de uma lixeira causou a morte de duas pessoas e outras duas ficaram feridas na zona rural de Artur Nogueira, na manhã deste domingo (28), segundo relato da Polícia Municipal à Polícia Civil. O duplo homicídio ocorreu em frente de uma propriedade localizada no bairro Filipada, na Rodovia dos Agricultores.

De acordo com relatos de testemunhas, o dono de uma chácara localizada no bairro, que reside em Sumaré, veio para o local com sua família e funcionários para instalar um portão naquele local. Para fazer o trabalho, eles teriam removido uma lixeira coletiva que estava instalada no local e reinstalaram a lixeira a cerca de 50 metros.

Um morador de outra chácara, que passava pelo local com seu veículo, viu que tinham mudado a lixeira de lugar e discordou do fato indagando os trabalhadores sobre o serviço que estavam fazendo. A partir disso começaram as divergências. Segundo testemunhas, durante a discussão este morador foi até sua caminhonete, pegou uma arma e fez disparos para o alto e contra o grupo.

O funcionário dele, que estava com um facão, foi atingido e teve a morte confirmada no Hospital Bom Samaritano, na cidade. Além disso, a nora de um do dono da chácara ficou ferida após ser atingida no braço.

Na sequência, o dono da chácara que também tinha um facão, tentou defender o grupo e desferiu um golpe que feriu o morador armado com uma pistola, mas em seguida ele também foi baleado e morreu.

As duas vítimas são Damião Bringel e Rodrigo de Carvalho. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Americana.

A mulher ferida e o atirador foram inicialmente levados para o hospital da cidade. O suspeito, que teve ferimentos no braço e na cabeça, está sob custódia, segundo a Polícia Civil, e foi transferido para o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas/SP. Não há mais informações sobre o estado de saúde deles.

O caso foi registrado na delegacia de Artur Nogueira. No local foram apresentados pela Guarda Municipal facões, arma e munições apreendidos durante a ocorrência.