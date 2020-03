Desenvolvimento Social e Cidadania de Amparo realizou ações com pessoas em situação de rua

O combate ao coronavírus requer também sensibilidade. Com esse objetivo, na quarta-feira, 18/3, a equipe técnica do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social realizou abordagem em toda a cidade com as pessoas em situação de rua sobre a importância das medidas preventivas contra o Coronavírus.

Foram distribuídos frascos de sabonetes líquidos e houve orientação da equipe sobre as medidas de proteção.

A secretaria de Desenvolvimento Social ressalta que em Amparo os Serviços de Acolhimento Institucional como a OSC Carisma, OSC Casa do Caminho Paulo de Tarso em parceria com o CREAS continuarão funcionando durante o período desta pandemia para atendimento e encaminhamento ao acolhimento.

Outra frente da secretaria foi com o Programa Bolsa Família. O trabalho da Central do CadÚnico do município reinseriu 127 novas famílias, após um ano sem liberação. Agora são aproximadamente 1.300 famílias recebendo o Benefício.