Desfile Cívico marca o aniversário de 67 anos de Santo Antônio de Posse

Em comemoração ao aniversário de 67 anos de emancipação político-administrativa de Santo Antônio de Posse, a Prefeitura Municipal preparou diversas atrações para todos os públicos. Depois de 6 anos sem o tradicional Desfile Cívico, o evento volta a acontecer após a flexibilização da pandemia do coronavírus e o avanço da vacinação contra a doença.

O Desfile Cívico aconteceu na manhã deste domingo, dia 12, a partir das 8h30, logo após a Abertura das Festividades, percorrendo a Rua Dr. Jorge Tibiriça e Rua Santo Antônio. Participaram do desfile Escolas Municipais, Departamentos de Esportes e de Saúde, Guarda Municipal, Exército, ROCAM, Força Tática, Corpo de Bombeiros, Carros Oficiais, Tiro de Guerra, Terceira Idade, Miss Posse, APAE, Lar São Vicente de Paulo, instituições religiosas e outras instituições do município.

Logo após o Desfile Cívico a programação continuou na Praça da matriz com shows musicais, praça de alimentação, brinquedos e artesanato.

