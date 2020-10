Desfile da frota da Prefeitura celebra bicentenário de Itapira

Na manhã do ultimo sábado, 17, ocorreu o tradicional desfile comemorativo ao aniversário da cidade celebrando o bicentenário e, em razão da pandemia de coronavírus, o evento cívico no entorno do Parque Juca Mulato não ocorreu.

Em seu lugar a Prefeitura reuniu parte de sua frota oficial e levou para as ruas do municípios 45 veículos de vários setores da municipalidade.

O trajeto começou a ser cumprido por volta das 10h00 saindo do Almoxarifado da Prefeitura, percorrendo várias ruas e terminando no Parque Santa Bárbara, nas proximidades da ETEC João Maria Stevanatto. O prefeito José Natalino Paganini e representantes das Secretarias envolvidas participaram do evento comemorativo.

A programação de celebração dos 200 anos segue nesta semana, confira:

Itapira 200 anos – Programação

Dia 21 – quarta-feira

19h00 – Entrega de medalhas e honrarias dos 200 anos (Auditório do Museu de História Natural e Online)

– Fia Preta & Capitão Belinni

Dia 22 – quinta-feira

18h30 – Show com Marco Aurélio (Drive-in)

20h30 – Show com Adrian e Adriel (Drive-in)

Dia 23 – sexta-feira

18h30 – Show com Bola Trio (Drive-in)

20h30 – Show com Rodrigo Souza e Trio (Drive-in)

Dia 24 – Sábado

08h00 – Hasteamento da bandeira com Banda Lira Itapirense (online)

10h00 – Inauguração do busto em homenagem ao ex-prefeito Davi Moro Filho (Av. David Moro Filho)

11h00 – Live com o Historiador Éric Apolinário (online)

18h30 – Show com Transa Samba (Drive-in)

20h30 – Concerto com Banda Sinfônica Lira Itapirense (Drive-in)

21h00 – Apresentação Coral Municipal de Itapira (online)

21h00 – Documentário “Bicentenário de Itapira” (Drive-in)

Dia 25 – Domingo

07h00 – Passeio ciclístico em comemoração ao bicentenário (saída Praça do Cilcista: Av. Paulo Lacerda Quartim Barbosa, 630 – Santa Barbara)

18h30 – Show com Luizinho Palandi e Banda BR4 (Drive-in)

20h30 – Show com Lico Fernandes e Banda (Drive-in)