Desinfecção de ruas passa a ser realizada com amônia quartenária

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em parceria com a Diretoria de Água e Esgoto, deu início na última sexta-feira, dia 24 de abril, na desinfecção das vias de maior circulação com produto a base de amônia quaternária. Até então, a limpeza era realizada com hipoclorito de sódio.

O produto é um desinfetante de última geração que garante efetividade no combate de bactérias, fungos e vírus. Por ter maior durabilidade de desinfecção, a limpeza das ruas deixará de acontecer diariamente e passará a ser realizada a cada três dias.

O horário da ação não sofreu alteração e acontecerá sempre às 19 horas, nas vias com maior fluxo e movimentação de pessoas, em decorrência da localização de estabelecimentos como supermercados, farmácias, bancos e unidades de saúde.