Detran/SP autoriza realização de provas teóricas em CFCs

Nesta quinta-feira (03), voltaram a ser agendadas as provas teóricas presenciais nas unidades do Detran.SP e Poupatempo do interior. Na Capital, os agendamentos serão retomados a partir do dia 08 para exames nas unidades do Poupatempo em Santo Amaro, Sé e Itaquera. Também foi autorizada, pela primeira vez, a aplicação de provas teóricas em 1,1 mil Centros de Formação de Condutores (CFCs) habilitados na categoria A.

“A abertura dos CFCs para os exames teóricos é inédita e visa agilizar o processo de habilitação e demais serviços com cronogramas impactados pela pandemia. A iniciativa, somada ao investimento do Governo do Estado em tecnologia e inovação, aumenta nossa capacidade de atendimento e também agrega serviços aos Centros de Formação, gerando renda e preservando empregos”, destaca o presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto.

Seguindo os critérios estabelecidos pelo Plano SP, as unidades e CFCs poderão atuar dentro do limite de 30% da capacidade. Os agendamentos devem ser feitos nos portais do Detran.SP e Poupatempo. Nos CFCs, o agendamento é feito diretamente nos Centros e pode ser realizado a partir do dia 08.

Em junho, o governo estadual retomou, de forma gradual, as atividades dos CFCs com as aulas práticas. O processo agora se estende à realização dos exames teóricos, seguindo protocolos sanitários do Detran.SP debatidos com entidades que representam a categoria. Os locais de prova serão previamente higienizados, com equipamentos e pessoas mantendo o distanciamento adequado.

Serviços digitais

Além da retomada dos atendimentos presenciais, o Detran.SP segue investindo na ampliação dos serviços digitais, inovações que também trarão benefícios à população após o período de distanciamento social. Entre as ações realizadas pelo órgão, estão a entrega de 660 mil Certificados de Registro do Veículo (CRVs) via drive thru, tanto para despachantes quanto para particulares, e delivey, com as postagens de 58 mil CNHs, pelos Correios, para os endereços de cadastro dos cidadãos.

Por meio dos serviços online, o Detran.SP ampliou em 48% as opções digitais para manter os atendimentos aos usuários. São 64 serviços disponíveis no portal (www.detran.sp.gov.br) que incluem a renovação simplificada e segunda via de CNH, licenciamento, transferência, registro e liberação de veículo, consulta de multas e de pontuação na CNH, entre outros.

Para permitir a realização de aulas teóricas remotas, foi implantado também um sistema de reconhecimento facial desenvolvido pela Prodesp (empresa de Tecnologia do Estado). “As ferramentas digitais viabilizaram a continuidade dos atendimentos mesmo com as limitações impostas pela pandemia. Tudo isso com segurança, possibilitando a identificação dos alunos para evitar fraudes. Somente em agosto deste ano, 31,7 mil alunos participaram das aulas online e foram realizados mais de 110 mil cadastros para a primeira habilitação”, conclui o diretor-presidente do Detran.SP.