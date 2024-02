Detran-SP utiliza software para prevenir fraudes na emissão de CNH

Evolução é resultado da implantação de software usado, por meio de tablets, durante a avaliação das provas práticas de direção

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) do Governo de SP celebra mais de seis meses sem registros de fraudes no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A evolução é resultado da implantação de um software seguro e de fácil manuseio usado, por meio de tablets, durante a avaliação das provas práticas de direção em todo o Estado.

Implantado no meio do ano passado, o novo sistema não apenas agiliza o processo de emissão da CNH digital para 24 horas, mas também fortalece a confiabilidade e transparência em todas as etapas do processo.

O sistema que vem sendo implantado gradativamente em todo o estado já atingiu o percentual de 98,28% dos exames com o novo suporte eletrônico no final de janeiro. O número de exames práticos realizados com tablets chegou a 941.436 em todo o Estado. A discrepância entre o exame realizado manualmente é significativa, registrando apenas 148.740. O total de aprovados por meio da atual tecnologia com a utilização de prova eletrônica é de 617.269, uma média de 65,25%.

O tablet, aliado ao software, só permite a realização das provas práticas após uma série de comprovações, como a validação facial do examinador de trânsito e do candidato, validação de assinaturas, controle do tempo do exame e a marcação de faltas. Além de seguro, o tablet se torna aliado do processo por lançar diretamente ao sistema do Detran o resultado da avaliação, contribuindo para a eficiência operacional.

A diretora de Habilitação do Detran-SP, Talita Rodrigues, destaca que a segurança do sistema é uma prioridade. “Antes da implementação desse novo sistema, candidatos aprovados aguardavam ansiosamente o documento ser impresso por até uma semana. Agora, a CNH digital fica disponível já no dia seguinte, proporcionando uma experiência mais eficiente e rápida. O software permite uma avaliação precisa e imediata, garantindo um processo seguro e livre de fraudes”.

A utilização do software mais seguro e de fácil manuseio vem recebendo aprovação dos candidatos e dos avaliadores, destacando a rapidez e a praticidade do novo sistema.