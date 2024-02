“Dia D” de Combate a Dengue acontece neste sábado, 24 de fevereiro, em Pedreira

A Secretaria Municipal de Saúde de Pedreira, em parceria com a EPTV – Campinas, realiza neste sábado, 24 de fevereiro, “Dia D” de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, removendo materiais que podem servir de criadouro, nos bairros Águas de Março, Jardim Marajoara, Jardim Triunfo, Ipê, Emília, Rainha da Paz, Shigueo Kobayashi e Aparecida Ignês Ceconelo Camilotti.

“Nosso objetivo é trabalhar em áreas prioritárias com casos suspeitos e positivos acumulados na última quinzena. Estarão envolvidos na ação, caminhões e servidores, que percorrerão um trajeto de aproximadamente 20 quilômetros, recolhendo materiais que possam servir de criadouro para o mosquito Aedes Aegypti”, ressalta a Secretária Municipal de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.

O Prefeito Fábio Polidoro lembra que a equipe de Agentes Comunitários de Saúde trabalha diariamente na orientação e controle do mosquito da Dengue, principalmente durante as visitas domiciliares. “No entanto este período é de intensificação de todo trabalho, realizando as visitas casa a casa nas áreas mais críticas, vulneráveis e com acúmulo de notificações suspeitas da doença, de forma a alertar e redobrar os cuidados com os imóveis e as pessoas com sintomas da Dengue”, enfatiza o Prefeito de Pedreira.