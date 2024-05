Dia das Mães: afinal, mãe de pet é mãe ou não?

Especialista explica essa tendência

À medida que o Dia das Mães se aproxima, surge uma questão debatida com entusiasmo em muitos lares: “Mãe de pet é mãe?” Esta interrogação inspira reflexões sobre o que realmente define a maternidade e quem merece ser homenageado neste dia especial.

Embora a maternidade tradicionalmente evoca imagens de mães humanas cuidando de seus filhos biológicos, o papel das mães de pets está recebendo cada vez mais atenção e reconhecimento. Nos dias de hoje, os tutores de animais de estimação vêm de diversos perfis, incluindo casais sem filhos, solteiros, famílias nucleares e pessoas idosas, demonstrando que o amor pelos animais transcende diferentes contextos familiares.

“Esses tutores de animais investem tempo, energia e recursos para garantir o bem-estar e a felicidade de seus companheiros peludos, emplumados ou escamosos. Eles se dedicam a proporcionar alimentação adequada, cuidados veterinários, exercício físico e, acima de tudo, amor e afeto”, explica Dorie Zattoni, Médica Veterinária e Supervisora técnica-comercial da Brazilian Pet Foods, empresa de alimentos para cães e gatos

Neste Dia das Mães, à medida que celebramos todas as formas de maternidade, é importante reconhecer o significado profundo dos laços entre animais de estimação e seus tutores. Mães de cães, gatos, pássaros e outros animais formam laços verdadeiros e significativos com seus companheiros não humanos, enriquecendo suas vidas com amor incondicional e lealdade.

Conforme a sociedade evolui, a compreensão da maternidade também vai se desenvolvendo. Cada vez mais, as pessoas reconhecem que o amor maternal transcende as fronteiras das espécies e valorizam a importância dos laços entre humanos e animais de estimação.

Este Dia das Mães, convidamos a todos a celebrar e reconhecer todas as mães, independentemente de quem ou do que estão cuidando. Seja mãe de um filho humano, de um animal de estimação ou de ambos, seu amor e dedicação merecem ser celebrados.

Sobre a Brazilian Pet Foods

Como uma das maiores fábricas de alimentos do país, a Brazilian Pet Foods em suas 3 décadas de história, já realizou feitos que marcaram sua jornada. Desde seu início em 1992, foi estabelecido o princípio que norteia todas as atitudes e escolhas que levaram a empresa a se tornar referência no mercado de alimentos pet. Princípio que já colocou a Brazilian entre as maiores do ramo. Princípio que faz a empresa crescer ano após ano, estruturalmente e tecnologicamente. Princípio este, que a colocou no ranking da Nielsen como uma das líderes do mercado do sul, e com expansão em todo o país, desde o supermercado da sua cidade até o petshop da sua rua, além do seu trabalho online que cresce junto com a vontade de fazer mais pelos pets. Por isso, a Brazilian Pet Foods evolui sem perder sua essência e seu princípio: Alimentar o prazeroso elo entre você e o seu animal.