DIA DAS MÃES: CASA DA MULHER DE JAGUARIÚNA PROMOVE MANHÃ ESPECIAL COM SAÚDE, BEM-ESTAR E ACOLHIMENTO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã desta quarta-feira, 6 de maio, uma ação especial na Casa da Mulher em celebração ao mês das mães. A iniciativa reuniu atividades voltadas ao cuidado, bem-estar e fortalecimento da saúde feminina, proporcionando momentos de acolhimento e integração às participantes.

Em parceria com a Escola das Artes, a programação contou com práticas de yoga e reiki, promovendo relaxamento e equilíbrio emocional, além de uma roda de conversa com a médica gineco-endócrino, que abordou temas relevantes sobre a saúde da mulher, incentivando a prevenção e o autocuidado.

A ação foi encerrada com um café da manhã especial e sorteio de brindes.

A iniciativa integra o calendário de atividades em comemoração ao Dia das Mães, destacando o compromisso da Administração Municipal com a promoção da saúde integral da mulher.

A Casa da Mulher de Jaguariúna está localizada na Rua Paraná, nº 134, no Jardim Santa Maria, e oferece atendimento e ações contínuas voltadas ao público feminino do município.

Foto: divulgação