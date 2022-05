Dia das Mães é comemorado com musical gratuito no Teatro de Jaguariúna

O musical “Para viver um grande amor” será apresentado no Teatro Municipal Dona Zenaide totalmente de graça

As mães de Jaguariúna vão ganhar um presente especial da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, em comemoração ao Dia das Mães. No sábado, dia 7, todas poderão assistir ao musical “Para viver um grande amor” no Teatro Municipal Dona Zenaide totalmente de graça.

O espetáculo traz a visão feminina da obra de Vinícius de Moraes, com um elenco formado apenas por mulheres. Dessa forma, a relação “poeta homem” e “musa mulher” é invertida.

Alegre e divertido o musical promete agradar não só as mães, mas todos que também estão convidados a assistir.

A apresentação acontecerá às 20h30. Para conferir é preciso retirar o ingresso com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro. Serão distribuídos dois ingressos por pessoa.