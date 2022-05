Dia das Mães tem atividades especiais no CRAS Nassif

A Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna comemorou o Dia das Mães antecipadamente nesta quinta-feira, dia 5, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nassif. No local os alunos das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) realizaram várias atividades em grupo.

O grupo de dança dos idosos da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, que foi premiado no Jogos Estaduais da Melhor Idade (JOMI), se apresentou para todos. A comemoração também teve homenagens às mães com poesia e apresentação de músicas alusivas à data com o grupo de violão e o grupo de música, que emocionou a todos.

A secretária de Assistência Social, Andrea Lizun, ressalta que essa foi uma oportunidade para além de homenagear as mães também oferecer momentos especiais a todas elas. “Foi um dia com atividades descontraídas e ao mesmo tempo importantes, pois as mães puderam estar mais perto da equipe do CRAS, estreitando os lações e fortalecendo a relação”, contou a secretária.