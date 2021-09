‘DIA DO GUARDA CIVIL’ É COMORADO NESTA SEXTA-FEIRA (3)

Nesta sexta-feira, 3 de setembro, é comemorado o ‘Dia do Guarda Civil’, em todo país. A data começou a ser comemorada a partir de 1966, com a promulgação da Lei No. 5.088, de 30 de agosto de 1966, que instituiu o Dia do Guarda Civil, sendo um reconhecimento ao trabalho do profissional de segurança que está mais próximo da população.

O prefeito municipal, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, diz que, “morar em um município seguro faz parte da lista de desejos que todo mundo quer realizar. O Guarda Civil tem um importante papel nesse contexto, ele é a força de segurança que está presente no dia a dia da população. Nós valorizamos isso e temos apoiado o trabalho do GCM, e esse apoio tem trazido resultados para a nossa cidade”.

O Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Jackson Germanowicz, fala sobre a estrutura da GCM na cidade. “Hoje, nós temos 19 profissionais concursados trabalhando diariamente. São pessoas capacitadas, que participam frequentemente de cursos de atualização e têm total aptidão para o trabalho”.

Investimentos

Desde o início do ano, os Guardas Civis Municipais têm recebido uma atenção especial da atual administração, através de investimentos em estrutura e treinamento.

“Temos total apoio da Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Dr. Zeedivaldo. O empenho do Executivo, somado à compet

ência dos guardas tem trazido a Engenheiro Coelho grandes e importantes resultados”, disse o secretário.

“Ser guarda é doar, dia após dia, um pouco da vida pela causa. Por isso eu sempre digo que ser guarda é trabalhar em prol de pessoas e patrimônio público e não esperar nenhum tipo de reconhecimento”, finaliza Germanowicz.