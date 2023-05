DIA DO MEIO AMBIENTE TERÁ PLANTIO DE ÁRVORES EM JAGUARIÚNA

A Semana do Meio Ambiente terá uma ação especial promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Segundo a diretora de Meio Ambiente da Prefeitura de Jaguariúna, Aline Granghelli Catão, será realizado um plantio de mudas de árvores, em parceria com a Motorola, que tem sede na cidade. A atividade vai acontecer no próximo dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente.

“Iremos doar as mudas, cultivadas no Viveiro Municipal, e elas serão plantadas em uma área na Motorola”, disse Aline.

O Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente (CEMA) também realiza a doação de mudas de árvores, que será intensificada na Semana do Meio Ambiente. Quem tiver o interesse, pode procurar a sede do CEMA, que fica na Rua Hilda David Dal’bo, s/n, no bairro Guedes, ao lado das quadras de tênis.

Foto: Ivair Oliveira / arquivo