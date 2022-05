Dia dos Namorados deve alavancar o faturamento do comércio da RMC em 7,5%

O volume deve ser ainda maior – 10% – nas compras pela Internet. O valor médio do presente também deve ter uma elevação de 4% em 2022. A avaliação é do Departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). Não há previsão de contratações de trabalhadores temporários no período.

O comércio da Região Metropolitana de Campinas (RMC) espera um aumento de 7,5% no faturamento este ano, em decorrência do Dia dos Namorados, em comparação com 2021. A data deve movimentar R$ 241,5 milhões em compras.

Em Campinas, o crescimento deve ser um pouco maior – 7,89% –, com projeção de R$112,8 milhões a serem injetados na economia da cidade. A expectativa para o comércio eletrônico é de crescimento de 10% em relação às vendas registradas no ano passado, equivalentes a R$ 26 milhões. Apesar do incremento nas vendas não há perspectiva de contratações de trabalhadores temporários este ano para a data.

O levantamento foi feito pelo economista e diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), Laerte Martins, que atribui o melhor desempenho nas vendas ao fim das restrições da abertura dos estabelecimentos de comércio e serviços, principalmente bares e restaurantes, joalherias, perfumarias e floriculturas. “Isso deve atrair um bom número de namorados para comemorar o dia, já que também não é mais obrigatório o uso das máscaras de proteção em ambientes fechados”, explica.

Porém, embora a expectativa seja de crescimento em 2022, a data ainda está longe de atingir os números anteriores à pandemia, em 2019. De 2021 para 2020, as vendas cresceram 5,3%, mas, quando comparadas a 2019, as perdas chegam a 32%. “Só o valor médio do presente é que evoluiu em 11,78%, em relação a 2019, demonstrando o efeito inflacionário sobre o preço dos produtos e afetando o poder de compra dos casais”, acrescenta.

Pela avaliação da ACIC, apesar do forte impacto da inflação que reduziu o poder de compra, as pessoas estão propensas a gastar mais que em 2021, quando o valor médio do presente foi de R$125,00. “Este ano temos a expectativa de 4% de aumento no valor médio, que atingirá R$130,00.