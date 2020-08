Dia dos Pais: hora de se cuidar e relaxar!

Cuidar de si mesmo é uma ótima maneira de exercitar a autoestima e a autoconfiança. Segundo Aline Fernanda Teixeira de Souza, docente da área de beleza do Senac Mogi Guaçu, diante do momento em que estamos vivendo é importante incluir na rotina pausas para nutrir nosso eu físico e mental. Com a chegada do Dia dos Pais, a docente frisa que este é o momento ideal para dar uma arrumada no visual e celebrar a data, seja com a família reunida ou por vídeo chamada. “Como estamos passando mais tempo dentro de casa, ter uma data comemorativa pode ser o pretexto para incluir na rotina alguns cuidados”, comenta. No entanto, Aline ressalta que os novos hábitos devem ser prazerosos e não precisam ser incorporados todos de uma vez.

– Cabelos: para manter o corte dos cabelos por mais tempo, utilize toda semana uma maquininha ou lâmina no desenho dos acabamentos, mesmo que for tirar pouco, vale pedir ajuda para alguém de casa se precisar. Na hora de lavá-los lembre-se de higienizar corretamente o couro cabeludo e evite o uso de sabonetes, usar shampoo e caso necessário, condicionador tomando cuidado para não entrar em contato com o couro cabeludo. Também é preciso evitar o uso prolongado de bonés e toucas, pois favorece o aparecimento de fungos e pode provocar queda dos cabelos. Caso precise fazer o uso desses acessórios, tenha mais de um para fazer a troca quando achar necessário.

– Barba: se os fios estiverem muito rebeldes, pode passar a máquina no pente mais alto no sentido do crescimento da barba (de cima para baixo) mais superficialmente, e se for o caso pode fazer com uma tesoura também, nesse caso vai penteando a barba e tirando as pontinhas dos fios que ficarem espetados. Os pelos da barba são mais grossos e tendem a ser mais ressecados, vale investir em produtos para hidratação específicos. É muito importante enxaguar bem para não deixar a pele oleosa, e para finalização utilize pomadas, as de efeito matte deixam os fios alinhados sem aquele brilho indesejado;

– Pele: para as mais secas vale investir em produtos com ativos mais hidratantes, como D-Pantenol, além de impedir aquela sensação de pele “repuxando”, pode prevenir o envelhecimento precoce. Já as oleosas precisam de produtos que controlem a oleosidade como ácido salicílico e glicólico. Aproveite esse momento para fazer uma automassagem corporal e aliviar pontos de tensão.

Além de cuidar da aparência, Rosangela Cristina Camaroto da Silva, docente do curso de Aromaterapia dá dicas para auxiliar no estresse da vida cotidiana. “O travesseiro aromatizado, por exemplo, é uma opção para quem tem dificuldade em pegar no sono ou não consegue dormir à noite toda. Podem ser feitos à base de ervas como melissa, lavanda, camomila, erva doce, macela que possuem propriedades relaxantes e aliviam o excesso de estresse, permitindo ter uma noite mais tranquila”, explica.

Outra opção segundo a docente é utilizar a bolsa térmica de sementes e ervas aromáticas. “Elas são indicadas no alívio de dores musculares promovendo relaxamento. Podem ser aquecidas em forno convencional ou micro-ondas ou colocadas em geladeira para compressas frias”, ensina Rosangela.

Além de cuidar do físico ter uma mente ativa é importante para o bem-estar mental. A Editora Senac preparou sugestão de livros para o Dia dos Pais: Degustando Cerveja: tudo o que você precisa saber para avaliar e apreciar a bebida, Livro da Adega, Dieta para Homens: meu diário de bordo, Queijos Brasileiros à Mesa com Cachaça, Vinho e Cerveja, Sanduíches Especiais: receitas clássicas e contemporâneas.

Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse universo o Senac Mogi Guaçu está com inscrição aberta para os cursos: Formação Básica em Gastronomia, Hambúrguer Artesanal, Aromaterapia, Massagem com Óleos, Quick Massage, Reflexologia das Mãos e Pés e Cabeleireiro.

Para obter mais informações e inscrição, acesse o Portal Senac: http://www.sp.senac.br/mogiguacu.

