Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é marcado por palestra na Unifeob

10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Como parte da campanha de Setembro Amarelo na Unifeob, os cursos de Psicologia e Enfermagem, juntamente com a área de Gente & Gestão, realizaram nesta data o webinar “Suicídio e a Valorização da Vida”. As palestrantes foram as coordenadoras Dra. Fabiana Bozelli e Dra. Mara de Carvalho, dos cursos de Psicologia e Enfermagem, respectivamente; Dra. Helga Reinhold, docente da Unifeob especialista em Logoterapia; e a convidada Simone Brito, psicóloga com mestrado pela Universidade de São Paulo (USP).

“É importante para a conscientização. O Brasil é um dos países com maior número de pessoas que sofrem de ansiedade e depressão”, relata o analista de Gente & Gestão, Otávio Sacardo, responsável pela organização do evento. “A nossa ideia foi olhar com empatia para quem está passando por esse momento. Talvez alguém esteja mal do nosso lado e não estejamos percebendo”.

Assista à palestra “Suicídio e a Valorização da Vida” no canal oficial da Unifeob no YouTube

A coordenadora Fabiana cita dados preocupantes que justificam a atenção para o assunto. “As estatísticas revelam que a cada 40 minutos, alguém tira a própria vida”, informa. “Isso é assustador. Precisamos entender que o suicídio é um problema complexo, resultado de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais”.

“A universidade tem papel fundamental, ampliando a ótica do zelo e do acolhimento na abordagem do suicídio e atualizando-se nas discussões com as novas demandas que surgem no campo prático sobre ansiedade, depressão e síndrome do pânico”, afirma a coordenadora Mara. “É necessário proporcionar uma reflexão ao estudante sobre essa temática e tornar-se uma pauta em sua formação profissional”.

NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Estudante Unifeob

Trata-se de um trabalho de prevenção e intervenção com atendimento psicológico e psicopedagógico para melhorar a aprendizagem e a qualidade da vida acadêmica dos estudantes da Unifeob. As atividades preventivas incluem palestras, discussões e oficinas sobre temas relevantes para o universitário e a intervenção pode ser individual ou coletiva.

Alguns assuntos abordados são: como estudar de modo eficiente; ser uma pessoa organizada e disciplinada; gerir bem o tempo; lidar com a ansiedade ao apresentar trabalhos e falar em público; enfrentar os desafios inerentes ao “ser universitário”; promover os direitos humanos e superar a intolerância, violência e discriminação; entre outros tópicos definidos conforme interesse ou necessidades percebidas. Para outras informações, entre em contato com a Central de Relacionamento pelos telefones (19) 3602-3500 / 3200.