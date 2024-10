Dia Mundial do Pão: nutricionista do Covabra dá dicas para incluir pão na rotina de forma saudável

Foto: Covabra Supermercados

Nesta quarta-feira, 16, comemoramos o Dia Mundial do Pão. Tão querido e versátil, esse alimento se tornou um hábito na rotina dos brasileiros. Dados de um estudo de mercado realizado pelo Sebrae mostram que 76% dos brasileiros consomem pão no café da manhã e 98% consomem produtos panificados. Dentre os pães consumidos, 86% são artesanais e 52% são do tipo francês.

Consumir pão todos os dias pode ser saudável e saboroso, especialmente quando variamos os tipos, como pão integral, de centeio ou de aveia. A recomendação é consumir pequenas porções e combinar as proteínas, além de manter um estilo de vida ativo, com a prática de exercícios físicos

“O que engorda não é o pão em si, mas sim a quantidade que as pessoas consomem e o que recheiam o pão. Incluir proteínas junto ao pãozinho aumenta a saciedade nas refeições e evita picos glicêmicos — aqueles aumentos rápidos e temporários dos níveis de glicose no sangue após a ingestão de alimentos. Em vez de optar por margarina ou produtos processados ​​ricos em sódio, como embutidos, a dica é incluir tomate e combinação com proteínas, como patê de atum, frango com ricota ou queijo frescal, que são opções de baixa caloria e oferecem mais saciedade”, detalhes da nutricionista do Covabra Supermercados, Juliana Porto.

Outro levantamento, da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), destaca que os brasileiros consomem anualmente 5,9 milhões de toneladas de produtos panificados, sendo que quase metade desse total refere-se ao pão francês, totalizando 2,3 milhões de toneladas.

Na padaria do Covabra Supermercados, a variedade de pães é impressionante, com 90% dos produtos sendo de fabricação própria da rede. Além do famoso pão francês e suas variações — como minipão francês, pão francês integral, pão francês bola e baguetes — a rede também produz pão de leite, pão caseiro, pão sovado, pão de milho, pão de ovos, pão de mandioquinha, pão de cenoura, pão semi-italiano e pão italiano.

Entre os destaques está o pão italiano, produzido diariamente para atender à demanda dos clientes. “O processo de produção do pão italiano até chegar às prateleiras da rede leva em média 10 horas. Somente na unidade de Pirassununga – Carlos Gomes, vendemos cerca de 3 toneladas por mês”, conta Eder Mendonça, gerente de padaria do Covabra Supermercados.

Acompanhando as tendências mundiais, a rede também oferece uma linha de fermentação natural, que promove saúde e sustentabilidade. “Essa linha é focada em oferecer um produto mais saudável, menos industrializado e com o mínimo de manipulação, contendo a inserção de aditivos químicos. Estamos resgatando a essência do pão, que era feito apenas com farinha de trigo, água e frutas. A maioria dos pães hoje utiliza fermento químico, mas estamos criando algo diferente”, explica Eder.

Para garantir que o pão, independentemente da sua variedade, chegue ao ponto perfeito para o consumidor, a rede investe em cuidado e dedicação, sempre priorizando a saudabilidade. “Nos empenhamos em oferecer o melhor produto aos nossos clientes, participando das principais feiras e treinamentos pelo Brasil e pelo mundo, adequando nossos pães às tendências de consumo e às preferências do público”, conclui.

Sobre o Covabra

Com mais de 35 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) teve sua primeira loja fundada em Limeira, interior de São Paulo. Na época da inauguração, em 1989, se destacou por ter implantado um novo conceito de supermercados para a região e por ter sido o supermercado pioneiro a investir na tecnologia de leitores ópticos em todos os seus caixas. Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, a marca inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré/SP, em um espaço de 13 mil metros quadrados de área construída. Sempre oferecendo as melhores instalações com grande variedade de produtos aos seus clientes, hoje, a rede conta com 19 lojas e está presente em 11 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 3.400 funcionários.