Dia Mundial do Turismo: SP projeta giro de R$ 276 bi para o setor em 2023

Indústria do turismo criou 33 mil empregos este ano e é responsável por uma fatia cada vez maior (9,2%) do PIB do Estado

Consolidado como o maior mercado de viajantes do Brasil, o turismo no estado de São Paulo caminha para fechar 2023 com a marca de R$ 276,5 bilhões em movimentação financeira, o melhor resultado nos últimos cinco anos. O setor é responsável por uma fatia cada vez maior (9,2%) do PIB do estado.

Esses dados, do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens de SP, mostram que o setor tem resultados importantes para celebrar neste Dia Mundial do Turismo.

Outro dado positivo é que a atividade turística foi responsável pela criação de 33 mil empregos no estado apenas neste ano.

Para trazer ainda mais desenvolvimento para o setor, o Governo de São Paulo anuncia nesta quarta-feira (27) as primeiras 210 vagas abertas para cursos-pilotos gratuitos em hospitalidade, agenciamento e gestão pública. A iniciativa da Academia do Turismo foi implantada pela Setur-SP para promover o empreendedorismo, a inovação e o conhecimento em turismo.

“A força do turismo pode ser ainda maior se considerarmos que temos uma carência de mão-de-obra acentuada pela pandemia. A qualificação é uma necessidade urgente”, disse o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

Os três cursos são uma resposta às dificuldades enfrentadas por 52 segmentos relacionados ao setor. Eles resultam de uma parceria com secretarias estaduais de Governo, como a de Educação e de Desenvolvimento Econômico; instituições de ensino, como Senac e Centro Paula Souza; associações de classe, como agências de viagem (ABAV-SP), hotéis (ABIH) e bares e restaurantes (Abrasel); além de empresas do setor.

As mais de 200 vagas estão disponíveis em cursos presenciais de curta duração nas cidades em que foi identificada a falta de mão-de-obra e a oferta de vagas para colocação profissional.

A capital recebe o curso de agenciamento, para estudantes de graduação em turismo interessados em trabalhar em agências de viagem (90 vagas). Campinas e Guarujá sediam cursos de hospitalidade (90 vagas) e Avaré, um curso de gestão pública (30 vagas), com a ABAV-SP, o FOHB, a Resorts Brasil e a ABIH-SP. Ao final dos cursos, os alunos são encaminhados a vagas no mercado.

Outra ação anunciada pela Setur-SP é a criação de seu novo destino turístico: Angra Doce, região reconhecida por lei federal como Área Especial de Interesse Turístico. O lançamento do novo destino foi feito em parceria com o Governo do Paraná.

O lançamento e promoção feitos pelos dois estados tem por objetivo fomentar todo o conjunto formado pelo reservatório da Usina Hidrelétrica de Chavantes e seu entorno. São 15 municípios, dez deles em São Paulo: Chavantes, Ourinhos, Canitar, Ipaussu, Timburi, Piraju, Fartura, Bernardino de Campos, Itaporanga e Barão de Antonina. E cinco no Paraná: Ribeirão Claro, Carlópolis, Siqueira Campos, Jacarezinho e Salto do Itararé.

ABAV Expo

As novidades serão apresentadas pelo secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena, na edição histórica de 50 anos da ABAV Expo, uma das maiores feiras de turismo da América Latina.

O Turismo de SP está presente no evento com um estande apresentando algumas das principais regiões turísticas do estado: Águas Sertanejas, Alta Mogiana, Bem Viver, Capital, Polo de Ecoturismo de Parelheiros, Circuito das Águas Paulistas, Circuito das Frutas, Circuito Litoral Norte, Cultura e Negócios, Mantiqueira Paulista, Mananciais, Aventura, Arte e Negócios, Nascentes do Tietê, Rios do Vale, além do Visite SP e a Agência Ecotur.

Haverá também dois espaços do Café Girondino e do Mercado Municipal, retratando experiências gastronômicas da capital paulista, assim como degustação do tradicional sanduíche de mortadela.