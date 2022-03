Dignity Gold GT Sprint Race: pilotos iniciam as suas campanhas pelos títulos da 11ª temporada

Após o show de emoções e velocidades da primeira etapa da Dignity Gold GT Sprint Race, realizada no Autódromo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, no final de semana passado com estreia no circuito, o campeonato divulga as suas primeiras parciais tabela de classificação da temporada 2022.

Os pilotos Thiago Camilo / Raphael Teixeira, que revezam o cockpit do GTSR#21, estão em primeiro lugar na classe PRO, com 45 pontos. Rafael Seibel (#79) lidera a PROAM, com 39 pontos. Na AM, Walter Lester (#17) e Giovani Girotto (#72) estão empatados na ponteira da classe, com 45 pontos.

Para Thiago Camilo, estar na liderança é o melhor cenário possível para a dupla. “As expectativas são boas para a temporada, trabalhamos bastante em Santa Cruz pensando na longevidade e vamos constantes nesse propósito”, confia o paulistano.

O piloto Raphael Teixeira diz que a estratégia é manter o foco até o final da temporada. “Muito bom começar o ano liderando, e do lado de um grande piloto como o Thiago. Conseguir entregar o resultado com uma boa performance foi muito gratificante”, complementa seu parceiro Raphael Teixeira.

Na AM, Walter Lester e Giovani Girotto, revezaram as lideranças nos treinos e mantiveram o equilíbrio em resultados nas duas corridas da etapa de abertura da edição 2022 em Santa Cruz do Sul (RS).

“Estreia da temporada e na pista de Santa Cruz do Sul com chuva e pouca visibilidade exige ter muita concentração e calma. Consegui me sair bem com um primeiro e um segundo lugar. Iniciar o ano na liderança é sempre muito gratificante”, declarou Walter da capital paulista.

O curitibano Giovani Girotto está satisfeito com o objetivo alcançado na pista gaúcha. “Muito bom começar o ano com pole e vitória, o campeonato é longo e o foco tem que ser ganhar corridas para no final do ano começar a fazer cálculos”, destaca.

Rafael Seibel, líder da PROAM, revela que o início foi o melhor possível e está bem feliz com seu posicionamento na classificação. “O retorno à GTSR foi o melhor possível! As muitas horas de treino no simulador ajudaram a pegar rápido à mão do desafiador traçado de Santa Cruz e a adaptação ao novo carro que, aliás, está fantástico de pilotar, tem sido boa também. Tudo isso, somado à regularidade que o campeonato exige, nos permitiram ótimos resultados em ambas as corridas, coroando com o P1 e a liderança”, afirma o piloto, representante também de São Paulo/SP.

O calendário da competição está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas cada), todas no Brasil (Santa Cruz do Sul, Velocitta, Interlagos, Londrina e Tarumã), e a “Special Edition” três etapas (Goiânia, Interlagos e Brasília), com três corridas cada. Da somatória dessas duas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas categorias: PRO, AM e PROAM.

As nove etapas da GT Sprint Race terão transmissão ao vivo para todo o país pelo YouTube, nos canais Acelerados (youtube.com/acelerados), no oficial do campeonato (youtube.com/gtsprintrace), Motorsport (Youtube.com/Motorsportbrasil), e ainda pela TV, no BandSports. Durante a semana também terão exibição no programa Acelerados (Band), no Programa Na Faixa com National Sports Channel pela COM Brasil TV, em todo o país. A geração de imagens foi da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

As próximas corridas da GT Sprint Race, que serão disputadas no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu/SP, na próxima semana, dia 03 de abril.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Classificação do campeonato, após primeira etapa (duas corridas):

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 45 pontos

2) #77 Ricardo Sperafico/ Pedro Costa, 33

3) #13 Rafael Dias, 32

4) #82 Gerson Campos, 28

5) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 26

6) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 20

7) #37 Ayrton Chorne, 18

8) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 16

9) #12 Edgar Bueno Neto, 8

AM

1) #17 Walter Lester, 45 pontos

2) #72 Giovani Girotto, 45

3) #08 Alexandre Kauê, 28

4) #78 Leo Yoshii, 16

5) #31 Roberto Possas, 14

PROAM

1) #79 Rafael Seibel, 39 pontos

2) #56 Brendon Zonta, 32

3) #18 Dudu Trindade, 25

4) #54 Diogo Moscato, 20

5) #61 Antonio Junqueira, 16

6) #10 Adalberto Baptista, 10

7) #16 Lucas Mendes/Marco Garcia, 8

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint