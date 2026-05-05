Diocese de Amparo se manifesta após condenação de padre e cita divergência com investigação canônica

Instituição afirma compromisso com transparência e diz que análise interna apresentou conclusão diferente da decisão judicial

A Diocese de Amparo divulgou uma nota oficial informando que tomou conhecimento da condenação em primeira instância de um sacerdote ligado à instituição. No comunicado, a Diocese destacou o compromisso com a verdade, a justiça e a proteção dos direitos fundamentais de todos os envolvidos.

Segundo a entidade, foi realizada uma investigação canônica que, respeitando o contraditório e a ampla defesa, chegou a uma conclusão diferente da decisão da Justiça. A Diocese informou ainda que eventuais medidas pastorais poderão ser adotadas no momento oportuno, conforme o Direito Canônico.

A instituição também ressaltou que seguirá mantendo transparência, ética e respeito à dignidade humana, e que a comunidade será informada sobre possíveis desdobramentos do caso.

Em paralelo, o sacerdote se manifestou publicamente, afirmando que mantém confiança em Deus, na verdade e na comunidade. Ele declarou que permaneceu em silêncio durante o processo, mas decidiu se pronunciar neste momento com serenidade.

De acordo com o religioso, a investigação canônica identificou contradições e, com base nessa análise, a Santa Sé teria reconhecido a acusação como infundada. Ele também afirmou que existem elementos no processo judicial que indicariam inconsistências nas acusações.

Apesar da condenação em primeira instância, que ainda não é definitiva, o padre reiterou sua confiança na Justiça e declarou sua inocência. Ele também pediu orações e destacou a importância da fé e da união da comunidade neste momento.

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