Diretrizes e propostas da revisão do Plano Diretor começam a ser discutidas em audiência pública

Na tarde da última segunda-feira, 6, aconteceu a terceira audiência pública do processo de revisão do Plano Diretor de Itapira. A reunião aconteceu no auditório da Associação Comercial e contou com a presença dos membros da Comissão Técnica de trabalho, secretários, representantes de bairros, arquitetos, vereadores e jovens aprendizes do Senac Itapira.

Neste encontro, começaram a ser debatidas as diretrizes e propostas que irão compor o documento a ser elaborado. O material apresentado (que está disponível no site https://itapira.sp.gov.br/pagina/plano-diretor/152) traz as propostas que ditarão os rumos do desenvolvimento sustentável do município e que levam em consideração pontos fundamentais de tomadas de decisão como as questões naturais existentes (vegetação, hidrografia, topografia, relevo, bacia hidrográfica, entre outras) e também as ações antrópicas, ou seja, transformações territoriais realizadas pelo homem no decorrer do tempo.

Todo o texto foi elaborado em conjunto com as secretarias municipais, conforme reunião realizada em janeiro, e descreveram os objetivos e diretrizes de cada área de atuação das pastas.

Em março haverá mais uma audiência pública para continuar discutindo essa temática. A data prevista é no dia 6 de março e o local e horário serão definidos e divulgados posteriormente.