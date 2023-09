Diversidade cultural e sucesso absoluto de público, marcam a ‘Festa do Imigrante 2023’ na ‘Praça do Coreto’

Culturas típicas, entretenimento familiar, filantropia, e o resgate de tradições locais, marcaram a ‘XVI Festa do Imigrante’, realizada na ‘Praça Major Arthur Nogueira’, conhecida ‘Praça do Coreto’, marco do surgimento de Cosmópolis.

A festividade é organizada pela Prefeitura de Cosmópolis e suas secretarias municipais, sendo totalmente reestruturada pela atual administração, responsável pelo retorno do evento pós pandemia Covid-19, aperfeiçoando todos os setores do evento, sobretudo sanitários e sociais.

A tradicional festividade ocorreu nos dias 06, 07, 08 e 09, efetivados os setores gastronômicos e musicais na ‘Praça do Coreto’, com área recreativa infantil organizada na ‘Praça dos Estudantes’, reunindo milhares de pessoas da cidade e região, curtindo um dos mais aguardados eventos municipais.

As gastronomias típicas, realçadas pelos pratos e bebidas de cada país homenageado, é habitualmente empreendida pelas instituições e associações municipais, responsáveis pelas fabricações e vendas dos produtos, utilizando com os recursos arrecadados os custos de projetos e ações sociais na cidade.

Nesta edição participaram a Casa da Criança, Esporte Clube Cosmópolis, Lar Arco-íris, APAE, Lar dos Idosos Irmã Rosália, A.R.L.S. 31 de março Nº 152, Casa Alvorada Cristã e Rotary Club, agrupados representando as culinárias italiana, alemã, suíça, portuguesa, espanhola, sírio-libanesa, oriental e sul-americana.

Os destaques musicais e apresentações foram da Ginástica Olímpica do Objetivo, Banda Municipal de Cosmópolis, Taberna Folk, Orquestra de Violões do Villa-Musical, Grupo de Dança Alemã Tanzgruppe Friedburg, Grupo Samba de Gaveta, Coral Municipal de Cosmópolis, Coral Municipal de Libras, Grupo de Tambores Japoneses Wadaiko Shin Tsubame, com encerramento de Parada Banda Show.

A Prefeitura de Cosmópolis agradece aos apoiadores e públicos presentes nos dias, principais responsáveis pelo sucesso desta edição, superando todas as expectativas da ‘Festa do Imigrante’.