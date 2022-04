Do atendimento à saúde integral até orientação jurídica: conheça os serviços gratuitos que estão à disposição da população em Campinas

Núcleos do UniMetrocamp Wyden chegam a atender mais de duas mil pessoas ao ano com serviços de fisioterapia, nutrição, osteopatia, recuperação respiratória pós-Covid e causas de competência do Juizado Especial Cível

Cuidar da saúde de maneira integrada e defender seus direitos são benefícios que estão ao alcance de todos em Campinas, gratuitamente e com qualidade. Os núcleos de atendimento à população do Centro Universitário UniMetrocamp Wyden oferecem serviços especializados como orientação jurídica, fisioterapia para todas as faixas etárias e pós-Covid, educação alimentar e nutricional, sem nenhum custo aos moradores. Os serviços são prestados pelos profissionais em formação, com a supervisão dos coordenadores, em endereço com fácil acesso ao transporte, ao lado da rodoviária.

“O atendimento à população de maneira geral é relevante, permitindo acesso à justiça e ao Poder Judiciário, sem a necessidade de um advogado, facilitando em demandas comuns, do cotidiano”, avalia Luís Henrique Bortolai, professor e coordenador do curso de Direito do Centro Universitário UniMetrocamp.

Para a professora e coordenadora do curso de Nutrição, Silvia Henrique de Campos, os serviços são parte essencial da responsabilidade social da instituição, proporcionando ainda, uma atenção integrada à área de saúde. “Esse é um diferencial, porque é fundamental levarmos educação alimentar e nutricional para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. No núcleo de saúde todos podem contar com várias áreas de especialização que trabalham juntas a favor do seu bem-estar”, diz.

Confira os núcleos do Centro Universitário UniMetrocamp Wyden e os serviços gratuitos prestados à população:

Apoio Jurídico – Direito

Oferecido desde 2008, o atendimento realizado pelos profissionais em formação do curso de Direito ocorre no Posto de Atendimento ao Cidadão.

É direcionado para causas de menor complexidade e que sejam de competência do Juizado Especial Cível, como batidas de trânsito, relações de consumo e pequenas cobranças.

Somente em 2021, foram feitos mais de 2.700 atendimentos presenciais. Não há necessidade de senha ou agendamento prévio. O atendimento é realizado por ordem de chegada.

Serviço: Piso Térreo do Centro Universitário UniMetrocamp Wyden.

Rua Dr. Sales de Oliveira, n. 1661 – Vila Industrial, Campinas.

De segunda à sexta-feira, das 12h30 às 17h30.

Clínica de Fisioterapia

A Clínica Escola de Fisioterapia do UniMetrocamp Wyden faz parte da Clínica Integrada de Saúde e traz todos os equipamentos para o atendimento da população na reabilitação das funções normais do organismo, como uma piscina terapêutica com capacidade para 50 mil litros.

Além disso, também são prestados serviços relacionados à saúde da mulher (disfunções pré e pós-parto, disfunções do assoalho pélvico – como incontinência urinária de esforço – e sequelas decorrentes de tratamento oncológico das mamas e da região pélvica), saúde cardiopulmonar/ vascular, pediatria e aos pacientes portadores de disfunções que acometem o sistema neurológico.

Outro destaque é o setor de fisioterapia ortopédica, com atendimento de cerca de 20 alunos de pós-graduação em osteopatia, que engloba as dores crônicas de origem musculoesqueléticas, osteoartrose, tendinopatias, lesões de ligamentos, entre outros.

Já no ambulatório pós-Covid, o foco é a fisioterapia respiratória e motora para reabilitação de pacientes que tiveram a doença e permanecem com dificuldade de respirar ou tiveram os sistemas cardiovascular e muscular atingidos.

Para o atendimento, é recomendado levar o encaminhamento médico e os exames que possuir. É obrigatório comparecer utilizando máscara de proteção. Se estiver com febre ou sintomas de Covid, o paciente deve avisar e reagendar. Através de convênio firmado com a EMDEC (PAI), pacientes mais críticos têm acesso a transporte gratuito residência-ambulatório-residência, sempre com horário previamente agendado. Onde: Subsolo 3 do Campus Central – Rua Dr. Sales de Oliveira, n. 1661 – Vila Industrial, Campinas.

Serviço:

Subsolo 3 do Campus Central.

Rua Dr. Sales de Oliveira, n. 1661 – Vila Industrial, Campinas.

De segunda a sexta, nos períodos da manhã e da tarde, mediante agendamento prévio pelo telefone e WhatsApp (19) 4501-2781.

Clínica de Nutrição

Em atividade desde 2019, o atendimento em Nutrição é outro benefício que compõe o Núcleo Integrado de Saúde do Centro Universitário UniMetrocamp Wyden.

Os serviços estão à disposição de pacientes de todas as idades, incluindo crianças e adolescentes, e envolvem consultas individuais para avaliação nutricional e antropométrica (medidas corporais), com elaboração de plano alimentar para todas as etapas de vida e necessidades nutricionais.

Serviço: Subsolo 3 do Campus Central.

Rua Dr. Sales de Oliveira, n. 1661 – Vila Industrial, Campinas.

De segunda a sexta, no período da manhã (entre 08h e 13h), com agendamento prévio pelo telefone e WhatsApp (19) 4501-2781.